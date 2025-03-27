全國閱讀力表現 竹縣寶山鄉立圖書館連6年奪冠

新竹縣寶山鄉全鄉1萬4千多人，有逾萬人辦理鄉立圖書館證，該館連續6年，穩坐國家「整體閱讀力表現績優城市獎」—鄉鎮市人口1萬至2.2萬人組冠軍。（寶山鄉公所提供）

2025/03/27 17:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉全鄉1萬4千多人，有逾萬人辦理鄉立圖書館證，該館連續6年穩坐國家「整體閱讀力表現績優城市獎」—鄉鎮市人口1萬至2.2萬人組冠軍，在「2024年台灣閱讀風貌發布會」全國閱讀力績優城市名單中，成為全縣13鄉鎮市圖書館中唯一獲此殊榮單位。

鄉長邱振瑋指出，去（2024）年一整年走進寶山鄉立圖書館的人次3萬3875次，平均每天近100人，每一次讀者的踏入都是對知識的朝聖；借閱總人數達到2萬7101人，每雙捧書離館的小手與大手，在家中共同欣賞溫馨的故事；總借書刊7萬7584冊，每一本書本、紙張，都承載著讀者的渴望。此外，「館際合作互借」借入1萬7229件、借出2萬2528件，串聯起圖書館之間合作發展的共振。

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邱振瑋說，寶山鄉人口雖然只有1萬4千多人，但鄉立圖書館有1萬787位持證辦證讀者，平均每人借閱書刊約7冊，精神能量非常豐盈。自2019年起，圖書館連續6年榮獲整體閱讀力表現績優城市獎（總體獎），館長吳毓芝帶領團隊用心服務讀者，書寫出一段段屬於寶山的閱讀傳奇。

圖書館在去年7月舉辦「書香寶山－全國好書交換日」活動，在鄉公所大廳也設置了「寶山鄉好書交享閱」專櫃，讓愛書、愛閱讀的同好可以共享書香樂趣。

縣府文化局長朱淑敏祝賀，寶山鄉立圖書館用閱讀證明了鄉鎮的力量，文化局會繼續支持，讓書香成為鄉村振興的根基。

邱振瑋表示，圖書館獲得客委會補助9450萬元，將增建3樓並擴建1至3樓面積及室內外重新裝修，目前工程招標中，預計明年底完成後，將打造集文化、教育、傳承於一身的閱讀空間，提供豐富的學習資源與全齡層的閱讀空間，成為寶山鄉文化發展的重要里程！

新竹縣寶山鄉立圖書館證連續6年，穩坐國家「整體閱讀力表現績優城市獎」—鄉鎮市人口1萬至2.2萬人組冠軍。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣寶山鄉立圖書館證連續6年，穩坐國家「整體閱讀力表現績優城市獎」—鄉鎮市人口1萬至2.2萬人組冠軍。 （記者廖雪茹攝）

寶山鄉立圖書館獲得客委會補助9450萬元，將增建3樓並擴建1至3樓面積及室內外重新裝修，目前工程招標中，預計明年底完工。圖為完工模擬圖。（寶山鄉公所提供）

寶山鄉立圖書館獲得客委會補助9450萬元，將增建3樓並擴建1至3樓面積及室內外重新裝修，目前工程招標中，預計明年底完工。圖為完工模擬圖。（寶山鄉公所提供）

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