合歡山杜鵑花季將開跑 4/12至6/15假日上午高乘載管制

合歡山杜鵑花季將開跑，台14甲線4月12日至6月15日的假日上午將進行高乘載管制。（資料照，林保署南投分署提供）

2025/03/27 16:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕近期適逢高山杜鵑花開，合歡山杜鵑花季每年吸引大量遊客上山，造成台14甲線車多壅塞，今年公路局將於4月12日至6月15日的假日上午6點至11點，實施高乘載與流量管制，呼籲行駛台14甲線前往合歡山的民眾，屆時務必配合交管，以免遭攔下影響遊興。

公路局埔里工務段指出，高乘載管制為小客車須3人以上才可通行，大貨車與未滿3人小客車禁止通行，機車、客運及乙類大客車則不受管制。

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管制期間若有車多回堵情況，就會實施流量管制，以每10分鐘放行20輛車的方式通行，管制點從台14甲線18K的翠峰路段，一路到41.7K的大禹嶺路段，屆時都會有警方進行管制，呼籲民眾配合。

太魯閣國家公園管理處則說，合歡山杜鵑花去年開得不錯，但開花植物有一年盛開、一年少開的「大小年」之分，加上去年颱風頻仍，今年2、3月還有雪季影響，因此目前山區花苞零星，今年花況可能不如以往。

但因花季民眾仍會上山賞花，除呼籲開車配合交通管制外，上山也要睡眠充足，以免有高山症反應，並以「洋蔥式」穿搭作好保暖工作，患有「三高」者也要留意身體狀況，切勿勉強，建議可帶登山杖輔助，降低行經濕滑步道跌倒受傷風險。

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