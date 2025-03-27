竹縣表揚15位績優社工及社政人員 邀看電影感謝貢獻

新竹縣政府今（27）日在享平方百老匯影城舉辦社工日活動，表揚15位績優人員，同時一起欣賞獲獎者分享工作心路歷程影片及國片《夜校女生》。（新竹縣政府提供）

2025/03/27 17:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今（27）日在享平方百老匯影城舉辦社工日活動，表揚15位績優人員，同時一起欣賞獲獎者分享工作心路歷程影片及國片《夜校女生》，感謝他們為社會的卓越貢獻。其中，縣府社會處社工師張育瑜也榮獲衛生福利部頒發全國績優社工獎。

縣府秘書長李安妤說，社工工作挑戰十分艱鉅，尤其是高工時、高案量和高風險，使得許多社工人員在工作過程中處於極大的壓力下，且常因人力短缺而承擔更多負荷。希望每年藉此激勵，給予正面能量。

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社會處長陳欣怡說，全縣公私部門的社工夥伴共有約400位，服務對象涵蓋各年齡層，攜手站在第一線服務民眾，今年表揚也將社政人員納入，拍攝獲獎影片與頒贈住宿券，希望讓大家看見社工辛勞付出的成果。

其中，受外聘專家學者肯定的社工吳貞瑩，服務於財團法人天主教善牧社會福利基金會附設私立德心之家。在安置機構工作服務10年，她說，近年發現受安置的孩子創傷越來越嚴重，因家庭創傷而伴隨身心症狀，需要更多時間陪伴，至少2到3年，希望未來有更多夥伴能加入社工大家庭。

縣府社會處社工師張育瑜也榮獲衛生福利部頒發全國績優社工獎。張育瑜已擁有17年的社工經驗。在社會處服務過程中，她跨足工程領域學習，並辦理新竹縣公共托育機構和托育資源中心12處的管理與布建，持續為新竹縣托育服務奠定基礎。

東元綜合醫院社工師黃亦安也獲獎肯定。投身社工領域已逾8年的黃亦安，在職期間服務逾2717名個案，得獎事蹟包括設立急診室急難救助金、全國重大性侵害案件破案有功人員、辦理北區兒少保護研討會等。她表示，社工這個職業或許不能賺大錢，但是會從遇見的人身上，看很不一樣生命歷程，回過頭來，會感謝自己擁有的，也更認識這個社會隱而不現的那一面。

東元醫院院長黃忠山說，醫務社工需要極高的抗壓力與同理心，他肯定黃亦安利用專業幫助弱勢家庭和需要急難救助的病人，獲得生活和醫療支持，也感謝她帶領社服組團隊參加2024年全國病人自主推動響應活動，榮獲區域醫院-優良響應機構獎，提升社會對病人自主權利法和預立醫療諮商的認識。

新竹縣政府今（27）日在享平方百老匯影城舉辦社工日活動，表揚15位績優人員，同時一起欣賞獲獎者分享工作心路歷程影片及國片《夜校女生》。（新竹縣政府提供）

東元綜合醫院社工師黃亦安（中）以其專業、熱忱與同理心，榮獲「新竹縣卓越績優社工獎」，成為今年度唯一獲獎的醫療院所的社工師。（東元醫院提供）

受外聘專家學者肯定的社工吳貞瑩（中），在安置機構工作服務10年。（新竹縣政府提供）

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