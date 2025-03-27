為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹縣表揚15位績優社工及社政人員 邀看電影感謝貢獻

    新竹縣政府今（27）日在享平方百老匯影城舉辦社工日活動，表揚15位績優人員，同時一起欣賞獲獎者分享工作心路歷程影片及國片《夜校女生》。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府今（27）日在享平方百老匯影城舉辦社工日活動，表揚15位績優人員，同時一起欣賞獲獎者分享工作心路歷程影片及國片《夜校女生》。（新竹縣政府提供）

    2025/03/27 17:37

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今（27）日在享平方百老匯影城舉辦社工日活動，表揚15位績優人員，同時一起欣賞獲獎者分享工作心路歷程影片及國片《夜校女生》，感謝他們為社會的卓越貢獻。其中，縣府社會處社工師張育瑜也榮獲衛生福利部頒發全國績優社工獎。

    縣府秘書長李安妤說，社工工作挑戰十分艱鉅，尤其是高工時、高案量和高風險，使得許多社工人員在工作過程中處於極大的壓力下，且常因人力短缺而承擔更多負荷。希望每年藉此激勵，給予正面能量。

    社會處長陳欣怡說，全縣公私部門的社工夥伴共有約400位，服務對象涵蓋各年齡層，攜手站在第一線服務民眾，今年表揚也將社政人員納入，拍攝獲獎影片與頒贈住宿券，希望讓大家看見社工辛勞付出的成果。

    其中，受外聘專家學者肯定的社工吳貞瑩，服務於財團法人天主教善牧社會福利基金會附設私立德心之家。在安置機構工作服務10年，她說，近年發現受安置的孩子創傷越來越嚴重，因家庭創傷而伴隨身心症狀，需要更多時間陪伴，至少2到3年，希望未來有更多夥伴能加入社工大家庭。

    縣府社會處社工師張育瑜也榮獲衛生福利部頒發全國績優社工獎。張育瑜已擁有17年的社工經驗。在社會處服務過程中，她跨足工程領域學習，並辦理新竹縣公共托育機構和托育資源中心12處的管理與布建，持續為新竹縣托育服務奠定基礎。

    東元綜合醫院社工師黃亦安也獲獎肯定。投身社工領域已逾8年的黃亦安，在職期間服務逾2717名個案，得獎事蹟包括設立急診室急難救助金、全國重大性侵害案件破案有功人員、辦理北區兒少保護研討會等。她表示，社工這個職業或許不能賺大錢，但是會從遇見的人身上，看很不一樣生命歷程，回過頭來，會感謝自己擁有的，也更認識這個社會隱而不現的那一面。

    東元醫院院長黃忠山說，醫務社工需要極高的抗壓力與同理心，他肯定黃亦安利用專業幫助弱勢家庭和需要急難救助的病人，獲得生活和醫療支持，也感謝她帶領社服組團隊參加2024年全國病人自主推動響應活動，榮獲區域醫院-優良響應機構獎，提升社會對病人自主權利法和預立醫療諮商的認識。

    新竹縣政府今（27）日在享平方百老匯影城舉辦社工日活動，表揚15位績優人員，同時一起欣賞獲獎者分享工作心路歷程影片及國片《夜校女生》。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府今（27）日在享平方百老匯影城舉辦社工日活動，表揚15位績優人員，同時一起欣賞獲獎者分享工作心路歷程影片及國片《夜校女生》。（新竹縣政府提供）

    東元綜合醫院社工師黃亦安（中）以其專業、熱忱與同理心，榮獲「新竹縣卓越績優社工獎」，成為今年度唯一獲獎的醫療院所的社工師。（東元醫院提供）

    東元綜合醫院社工師黃亦安（中）以其專業、熱忱與同理心，榮獲「新竹縣卓越績優社工獎」，成為今年度唯一獲獎的醫療院所的社工師。（東元醫院提供）

    受外聘專家學者肯定的社工吳貞瑩（中），在安置機構工作服務10年。（新竹縣政府提供）

    受外聘專家學者肯定的社工吳貞瑩（中），在安置機構工作服務10年。（新竹縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播