蘭嶼電信骨幹網路地下化完工 中華電：提升通訊、防災韌性

中華電信去年12月中完成「蘭嶼地區電信骨幹網路地下化工程」。（資料照）

2025/03/27 17:10

〔記者林志怡／台北報導〕離島地區在風災、雨災發生時，通訊有時會因線路損壞而受影響。中華電信指出，公司在去年12月中完成「蘭嶼地區電信骨幹網路地下化工程」，啟用迄今超過3個月，有效提升蘭嶼鄉通訊網路韌性。

中華電信台東營運處總經理李永昌指出，2023年10月小犬颱風侵襲蘭嶼鄉，夾帶狂風暴雨伴隨17級強陣風，打破蘭嶼觀測站126年的紀錄，造成全島電力中斷及桿線、通信等設備嚴重受損，中華電信立即投入搶修並迅速恢復通信，並於此後推動「蘭嶼地區電信骨幹網路地下化工程」。

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李永昌說，中華電信在過程中獨力投入眾多資源，動員大量人力、船隻運送大小車輛與機具，克服離島地區材料機具運輸及施工困難，終於成功在2024年12月18日順利完成蘭嶼地區電信骨幹網路地下化工程，共歷時長達約14個月之久，對地方未來面對風雨災害發生時，維持穩定通信及民眾避險有莫大幫助。

中華電信指出，骨幹網路地下化工程可強化蘭嶼地區未來面對風災、雨災時穩定的整體通訊能力及防救災效能，中華電信也積極投入離島網路建設，致力讓離島民眾不受地理環境限制，享有與都會民眾同樣優良的通訊及網路品質，致力縮短城鄉數位落差、促進區域數位平權。

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