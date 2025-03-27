為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    蘭嶼電信骨幹網路地下化完工 中華電：提升通訊、防災韌性

    中華電信去年12月中完成「蘭嶼地區電信骨幹網路地下化工程」。（資料照）

    中華電信去年12月中完成「蘭嶼地區電信骨幹網路地下化工程」。（資料照）

    2025/03/27 17:10

    〔記者林志怡／台北報導〕離島地區在風災、雨災發生時，通訊有時會因線路損壞而受影響。中華電信指出，公司在去年12月中完成「蘭嶼地區電信骨幹網路地下化工程」，啟用迄今超過3個月，有效提升蘭嶼鄉通訊網路韌性。

    中華電信台東營運處總經理李永昌指出，2023年10月小犬颱風侵襲蘭嶼鄉，夾帶狂風暴雨伴隨17級強陣風，打破蘭嶼觀測站126年的紀錄，造成全島電力中斷及桿線、通信等設備嚴重受損，中華電信立即投入搶修並迅速恢復通信，並於此後推動「蘭嶼地區電信骨幹網路地下化工程」。

    李永昌說，中華電信在過程中獨力投入眾多資源，動員大量人力、船隻運送大小車輛與機具，克服離島地區材料機具運輸及施工困難，終於成功在2024年12月18日順利完成蘭嶼地區電信骨幹網路地下化工程，共歷時長達約14個月之久，對地方未來面對風雨災害發生時，維持穩定通信及民眾避險有莫大幫助。

    中華電信指出，骨幹網路地下化工程可強化蘭嶼地區未來面對風災、雨災時穩定的整體通訊能力及防救災效能，中華電信也積極投入離島網路建設，致力讓離島民眾不受地理環境限制，享有與都會民眾同樣優良的通訊及網路品質，致力縮短城鄉數位落差、促進區域數位平權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播