桃市抽驗清明應景食品 「香菜」檢出3農藥超標

桃市府衛生局近期針對清明連假應景食品及原料抽檢，總計抽檢206件，有1件小黃瓜及1件香菜不合格。（圖由衛生局提供）

2025/03/27 16:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕清明連續假期將至，桃市府衛生局近期針對轄內潤餅攤商、超市賣場、傳統市場、餐飲業及糕餅製造業等進行食品及原料抽驗，包括潤餅、潤餅皮、豆芽菜、花生粉、豆干類、祭祀產品、糖果餅乾及汽水飲料等總計206件，檢驗結果有1件小黃瓜及1件香菜不合格，其中香菜檢出3種農藥超標，已移請所轄衛生局後續辦理。

衛生局表示，此次應景食品抽驗，有2件蔬菜產品不符合規定，包括1件小黃瓜檢出畢達本（Pyridaben）0.04ppm（容許量：不得檢出），以及1件「香菜」檢出理有龍（Linuron）0.04ppm（容許量：不得檢出）、撲滅寧（Procymidone）0.02ppm（容許量：0.01ppm）、普拔克（Propamocarb hydrochloride）0.04ppm（容許量：0.01ppm）均超過農藥殘留標準，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可處新臺幣6萬至2億元罰鍰，已責令業者下架產品不得販售，並將案件移送至供應商所轄衛生局進一步調查。

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衛生局表示，不合格的小黃瓜在超市通路販售，供應商來自雲林縣西螺鎮，已移請雲林縣衛生局後續辦理，香菜自港式飲茶店抽檢，供應商來自桃園果菜市場批發商，源頭廠商追查中。

衛生局提醒，民眾祭祖供品應避免長時間高溫曝曬，祭祀後的食材應充分加熱後再食用，潤餅及糕點等即食食品應避免隔餐食用，而食材不宜長時間置於室溫，應儘量冷藏於7℃以下。

此外，清洗蔬果是確保食品安全的重要步驟，透過正確的清洗方式，能有效降低農藥殘留，讓每一餐更加安心與健康，可至「桃食安心資訊平台」首頁觀看宣導影片《從農場到餐桌的安全之路》，了解正確的蔬果清洗方式，如有食品安全疑慮及消費問題，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線。

桃市府衛生局近期針對清明連假應景食品及原料抽檢，總計抽檢206件，有1件小黃瓜及1件香菜不合格。（圖由衛生局提供）

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