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    中華郵政5款新郵曝光！4/14起陸續發售

    量子科學與技術郵票小全張。（中華郵政提供）

    量子科學與技術郵票小全張。（中華郵政提供）

    2025/03/27 16:12

    〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政公司將於今年第2季發行5套特種郵票新品，包括量子科學與技術郵票小全張、台灣民間信仰郵票（114年版）、寶島風情郵票-嘉義、台灣工藝郵票及（五）、休閒活動郵票（第3輯）等。

    中華郵政說明，「量子科學與技術郵票小全張」預定114年4月14日發行，以「黑體輻射、光電效應」、「康普頓效應、波耳原子模型」、「波包、薛丁格的貓」及「量子位元、量子通訊」為主題，彰顯量子科學技術在人類科技革新上的嶄新里程碑，採燙印金箔，內含面值15元郵票4枚。

    「台灣民間信仰郵票（114年版）」則預定在4月25日發行，是2022年「台灣民間信仰郵票」的續作，以福德正神、關聖帝君、玉皇上帝、觀世音菩薩為主題，發行郵票1套4枚，面值均為8元。

    2016年開始發行的「寶島風情」系列郵票也有新品，「寶島風情郵票-嘉義」將於5月7日發行，以嘉義著名景點二延平步道、太平雲梯、嘉義市史蹟資料館及蘭潭為主題，共1套4枚，面值分別為6元、8元2枚及12元。

    「台灣工藝郵票」預定在6月6日發行，以國立台灣工藝研究發展中心典藏的〈藺草提籃〉、〈漫舞〉、〈山影〉及〈三角錐型花器〉為主題，闡揚台灣工藝之美，發行郵票1套4枚，面值均為8元。

    「休閒活動郵票（第3輯）」預計6月26日發行，繼2023年、2024年的第1、第2輯後，以紓壓有趣的戶外活動「熱情升空」、「野餐歡聚」、「觀星探祕」、「飆風競技」、「暢快路跑」及「逐浪嬉波」為主題，發行郵票1套6枚，採聯刷方式印製，面值均為8元。

    台灣民間信仰郵票（114年版）。（中華郵政提供）

    台灣民間信仰郵票（114年版）。（中華郵政提供）

    寶島風情郵票—嘉義。（中華郵政提供）

    寶島風情郵票—嘉義。（中華郵政提供）

    台灣工藝郵票。（中華郵政提供）

    台灣工藝郵票。（中華郵政提供）

    休閒活動郵票（第3輯）。（中華郵政提供）

    休閒活動郵票（第3輯）。（中華郵政提供）

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