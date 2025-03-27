放假囉！新北觀光工廠歡慶兒童節 手作DIY享折扣

聖瑪莉丹麥麵包莊園兒童節限定優惠外，在連假期間館內準備眾多快閃活動，為孩子們帶來額外的驚喜與樂趣。（新北經發局提供）

2025/03/27 16:28

〔記者陳奕劭／新北報導〕兒童節連假即將到來，新北市多家特色觀光工廠針對兒童節推出DIY體驗折扣、滿額送好禮等限時優惠，讓孩子邊玩邊學，探索手作樂趣、連假享受寓教於樂的親子時光。觀光工廠的營業時間與優惠可上新北市經濟發展局官網（https://www.economic.ntpc.gov.tw/）或臉書粉絲專頁「來趣新北金發局」（https://www.facebook.com/economic.gov）查詢。

新北市府經濟發展局推薦，「聖瑪莉丹麥麵包莊園」有北歐風格的美拍場景、VR麵包製程體驗，還有親子樂園，4月5日館內舉辦「青林甜甜說故事」，現場推出「螺旋麵包黏土趣味手作教學」，透過故事與手作啟發孩子們的創意，與日式點心甜蜜互動；「許新旺陶瓷紀念博物館」在連假期間推出「彩繪陶體驗課程」，優惠價只要799元，與孩子玩泥、玩色，一同度過難忘的兒童節假期。

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經發局補充，台灣第一家琉璃主題觀光工廠「琉傳天下琉星花園」，兒童節推出報名參加噴砂馬克杯DIY體驗享9折優惠；12歲以下兒童造訪「維格餅家鳳梨酥夢工場」，報名鳳梨酥DIY享免門票優惠、一般遊客購票入場送可愛公仔文件夾；12歲以下兒童4月造訪「阮的肉干產業概念館」，憑證件消費即可獲得1份「筷樂小物」。

經發局長盛筱蓉表示，觀光工廠不只是傳統製造業的轉型，更是提供親子共遊、手作學習的重要場域，這裡不只是工廠，更涵蓋食品、工藝、生活用品、農業等多元產業，讓孩子在玩樂中學習，是親子帶回滿滿歡笑與回憶的好地方。

新旺陶瓷紀念博物館不僅能探索陶瓷的歷史，還能揮灑創意，彩繪專屬陶藝作品。（新北經發局提供）

台灣第一家琉璃主題觀光工廠的琉傳天下琉星花園，報名參加噴砂馬克杯DIY體驗即可享9折優惠。（新北經發局提供）

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