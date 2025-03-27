整合分散管理體系 「托育專法」進入立法關鍵階段

民進黨立委林月琴等人今日舉行「兒童托育服務法草案」公聽會。（記者謝君臨攝）

2025/03/27 16:20

〔記者謝君臨／台北報導〕兒童節將至，民進黨立委林月琴等人今（27）日舉行「兒童托育服務法草案」公聽會，為未滿2歲的嬰幼兒及其家庭提供更全面、更具保障的托育服務體系。林表示，本專法重要性在於整合現行分散的托育管理體系，這不僅是送給所有孩子們一份具有實質保障的兒童節禮物，更是對所有家庭的一份責任與承諾。

為回應社會各界對兒童托育安全的高度重視，並因應多元家庭的托育需求，民進黨立委林月琴、吳思瑤、陳培瑜、蘇巧慧、黃秀芳、郭昱晴、張雅琳國會辦公室今於立法院共同主辦「托育專法草案」公聽會，廣泛聽取政府部門、專家學者、家長團體及民間團體的寶貴意見，旨在凝聚共識，加速完成立法程序。

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林月琴表示，我國對於幼兒的照顧及教育分屬不同主管機關，未滿2歲兒童的托育服務依「兒童及少年福利與權益保障法」及其相關法規，由衛福部主管，以照顧及保育為主。2歲以上未滿6歲兒童則依「幼兒教育及照顧法」及相關子法，由教育部主管，提供教育與照顧兼具的教保服務。

林月琴指出，然而，「兒少權法」對於居家式托育服務的規範未臻完善，且機構式托育服務如：托嬰中心與其他非營利性質的兒少福利機構適用相同的輔導與管理機制，實有調整必要。為此，衛福部社家署參酌「幼照法」的立法結構，並配合社會環境變遷趨勢，催生「托育專法草案」，回應社會大眾期待。

針對本次「托育專法草案」的修法重點，社家署指出，包括確立「以兒童最佳利益為優先」的核心原則；全面提升居家托育服務品質；嚴格規範托育相關人員的資格與義務；強化托育機構的設立與管理；完善托育服務體系，回應多元需求；以及強化家長參與及權益保障等面向。

林月琴強調，「托育專法草案」的制定與推動，是本屆立院在兒童托育權益保障上的重要里程碑。本專法重要性在於整合現行分散的托育管理體系，提升整體托育服務的品質與專業性，更期待透過明確的法律規範，促進公私部門共同合作，提供更多元、普及、平價的托育服務，真正落實政府照顧幼兒的責任。

張雅琳則提出5項關切重點。包括：居家托育應明訂「不預約訪視」機制，強化訪視人員執行公權力；托育收費建議訂出明確調整時程，以反映物價變動；草案中新增3種委員會，恐與現行制度重疊，致行政延宕；偏遠地區場地取得困難，建議開放0至6歲混齡托育空間；另針對居家托育人員發生重大事件時，是否賦予主管機關立即停止其托育服務的法源依據，以確保兒童安全。

郭昱晴認為，應進一步細化「托育專法草案」。首先，監視器管理應由地方主管機關負責，並設立透明調閱機制，保障家長對托育服務的監督權。其次，托育人員應定期接受專業訓練與評鑑，確保他們具備足夠的專業能力照顧兒童。最後，托育機構應設立有效的溝通管道，讓家長能夠隨時參與並提出意見。

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