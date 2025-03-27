東隆宮「千歲巡狩」王船御守 在誠品東港王船店4/3開幕獨家販售

東隆宮「千歲巡狩」王船御守。（屏東縣政府提供）

2025/03/27 17:08

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣王船文化館繼去年秒殺完售的「溫的信仰」開館紀念御守，今年縣府與東隆宮合作再推出第二款「千歲巡狩」王船御守，4月3日起於正式開幕的誠品東港王船店限量登場。

屏東縣文化處說，「千歲巡狩」王船御守以王船造型設計強調船身細節，內含東隆宮溫王爺加持的平安符，承載對王船文化與溫王爺信仰的致敬，象徵乘風破浪，平安順遂，如同神舟般安穩，遠離災厄與不幸，每個售價399元，4月3日在全台最南端的誠品書店王船文化館獨家販售。

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誠品在歡慶開幕，清明節連假期間不僅特邀知名金鐘主持人王浩一、在地台語繪本作家儲玉玲、儲嘉慧現身開講，由知名劇團「両両製造」、音樂藝術團體「野漫空間」及「不二擊」結合Live Music和即興舞蹈的特色演出《靠近水的地方》也將於書店上演，讓藝術流動於書頁間，與讀者近距離互動。除了4月3日至13日誠品會員享有單筆滿千贈百的專屬優惠，屏東縣民每月最後一週週日「縣民日」持身分證單筆享9折優惠，滿888元還可獲100元抵用券乙張

文化處指出，4月4日到4月6日王船文化館也推出「兒童版」定時導覽及迎王繪本故事活動，並匯集近30家手作美食品牌市集和街頭藝人表演，邀請民眾來趟東港享受藝文與美食的派對，相關訊息可洽「屏東縣王船文化館」官方網站及粉絲專頁 。

東隆宮「千歲巡狩」王船御守，在誠品東港王船店開幕獨家販售。（屏東縣政府提供）

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