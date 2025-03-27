黃仁勳效應！大學申請入學一階放榜 宜蘭高中AI領域熱門

宜蘭高中今年共有103人申請科技大學，其中70人通過第一階段篩選，想要投入AI及理工電資領域的職涯發展。（宜蘭高中提供）

2025/03/27 15:52

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕輝達Nvidia執行長黃仁勳帶動AI議題太夯，大學申請入學一階篩選今（27）日放榜，宜蘭高中今年共有103人申請科技大學，其中70人通過第一階段篩選，未來想要投入AI及理工電資領域的職涯發展。

宜蘭高中今年個人申請共有338位學生報名，第一階段放榜有273人通過第一階段，通過率81％，其中9人次通過醫學系（含中醫學系）篩選門檻，80人次通過頂尖大學第一階段。

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另外，隨著輝達Nvidia執行長黃仁勳帶動的AI議題，AI相關領域學系非常熱門，科技大學亦成為學生首選，今年宜中共有103人申請科大，70人通過第一階段篩選，其中49人次通過國立科大篩選，包含9人次通過台科大、10人次通過北科大。

宜蘭高中表示，宜中學生展現多元探索精神，積極掌握未來趨勢，為個人學習與職涯發展奠定堅實基礎，通過篩選的熱門校系涵蓋多個領域，接續學校將投入課程諮詢、學習歷程、輔導團隊，傾力指導學生進行第二階段書審、面試及甄試準備，協助順利錄取理想校系。

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