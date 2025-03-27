為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    黃仁勳效應！大學申請入學一階放榜 宜蘭高中AI領域熱門

    宜蘭高中今年共有103人申請科技大學，其中70人通過第一階段篩選，想要投入AI及理工電資領域的職涯發展。（宜蘭高中提供）

    宜蘭高中今年共有103人申請科技大學，其中70人通過第一階段篩選，想要投入AI及理工電資領域的職涯發展。（宜蘭高中提供）

    2025/03/27 15:52

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕輝達Nvidia執行長黃仁勳帶動AI議題太夯，大學申請入學一階篩選今（27）日放榜，宜蘭高中今年共有103人申請科技大學，其中70人通過第一階段篩選，未來想要投入AI及理工電資領域的職涯發展。

    宜蘭高中今年個人申請共有338位學生報名，第一階段放榜有273人通過第一階段，通過率81％，其中9人次通過醫學系（含中醫學系）篩選門檻，80人次通過頂尖大學第一階段。

    另外，隨著輝達Nvidia執行長黃仁勳帶動的AI議題，AI相關領域學系非常熱門，科技大學亦成為學生首選，今年宜中共有103人申請科大，70人通過第一階段篩選，其中49人次通過國立科大篩選，包含9人次通過台科大、10人次通過北科大。

    宜蘭高中表示，宜中學生展現多元探索精神，積極掌握未來趨勢，為個人學習與職涯發展奠定堅實基礎，通過篩選的熱門校系涵蓋多個領域，接續學校將投入課程諮詢、學習歷程、輔導團隊，傾力指導學生進行第二階段書審、面試及甄試準備，協助順利錄取理想校系。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播