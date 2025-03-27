僑生產攜專班新學年採新制 全教總：速修建教專法納入規範

政府擴大推動「產學攜手僑生專班僑生計畫，全教總副秘書長林金財表示，政府應儘速修正「建教專法」，納入僑生專班制予以規範。（資料照）

2025/03/27 15:28

〔記者林曉雲／台北報導〕為因應人口與勞動政策需求，政府近年擴大推動「產學攜手僑生專班僑生計畫，全國教師工會總聯合會今發聲明呼籲，儘速修訂「建教專法」，針對僑生專班制定專屬規範至法律位階，對申辦學校與合作廠家資格，僑委會與教育部應嚴審申辦條件，而在升讀科大時，技高三年訓練的資歷，應納入計畫審議，並應納入薪資保障，確保僑生待遇合理。

以東南亞國家為主要生源，採「3+4產學攜手」模式，於技術型高中階段，主要採輪調式建教合作，每3個月在校學習與廠家訓練交替進行，畢業後銜接科技大學，轉為技術生身分為合作廠家僱用，旨在留才補充產業缺。全教總副秘書長林金財表示，僑生專班是國家人口與勞動政策的重要環節，完善制度不僅能留住人才、滿足產業需求，更能提升國際形象，呼籲相關部會正視治理問題，嚴格把關入學標準與權益保障，實現政策初衷。

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此外，林金財表示，專班學生在校學習以華語為主，聽力與閱讀能力是基本要求，直接影響學習成效，語言能力不足，不僅加劇僑生的學習無助感，甚至導致放棄學業；在廠家訓練期間，溝通障礙也影響指導執行成效。

根據僑委會113學年度招生簡章，入學需具華語文能力測驗（TOCFL）A1或240小時學習證明，林金財質疑，允許入學後補足時數的附帶條件，卻讓標準形同虛設，樂見114學年度已移除此附帶規定，建議未來應朝以TOCFL為唯一標準，並細分閱讀、聽力、口語要求，確保新生來台入學具備基本溝通與學習能力。

此外，林金財表示，僑生來台前，已知學習包含廠家訓練與領受生活津貼，並非被誘騙工作，其權益並受「建教專法」保障，但該法於102年制定時，未納入僑生專班特殊性，後續修法對僑生也僅增列基礎華語文輔導課程，完善制度才能留住人才、滿足產業需求，提升國際形象。

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