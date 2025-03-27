白名單機制奏效 NCC：去年10月起0詐騙簡訊通報

NCC代理主委陳崇樹指出，新制上路至今年2月為止，165受理打詐檢舉簡訊數為0。（記者林志怡攝）

2025/03/27 15:37

〔記者林志怡／台北報導〕詐騙事件層出不窮，為防堵詐騙簡訊，國家通訊傳播委員會（NCC）去年10月起針對商業簡訊實施審核新制，NCC代理主委陳崇樹指出，新制上路至今年2月為止，165受理打詐檢舉簡訊數為0，且NCC也針對221萬外籍人士所持有的預付卡進行清查，已完成200萬餘戶，預計8月全數完成。

陳崇樹今日赴立法院交通委員會業務報告並備質詢，於會中指出，NCC自去年起要求電信事業精進商業簡訊風險管控機制，若企業想發送含有超連結、短網址或電話，須預先提出申請，且簡訊內容經電信事業審核通過後才可以發送，若發現有與企業登錄資料不符或未登錄時，將不予發送。

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此外，陳崇樹表示，為遏止用戶號碼與電信服務淪為詐騙工具，NCC要求電信業者加強認識客戶風險管理機制（KYC），在私人簡訊往來方面，如用戶1天發布30則以上，電信業者會發送關懷簡訊，超過50則時會即時關閉簡訊發送功能，待使用者通知電信業者，確認適用於正當用途後就可恢復。

民進黨立委陳素月質詢時詢問商業簡訊審核措施迄今成效，陳崇樹回應，去年10月推動相關措施至今年2月為止，165受理打詐檢舉的簡訊數為0，NCC也請3大公司加快處理白名單建立，減少正當公司的不便，但也發現不法分子轉移至網路通訊軟體，但網際網路方面，防詐主政機關如數位部也在加緊處理。

民進黨立委何欣純則質疑，2024年Whoscall調查顯示，台灣詐騙查詢辨識量達到4000萬，其中簡訊佔比高達9成，似與陳崇樹所說、詐騙檢舉數為0的情況有落差；陳崇樹解釋，數據落差可能與前述平台調查也計入去年10月以前的資訊有關。

何欣純進一步詢問，近期警方發現，有外國籍人士到台灣購買預付卡後，在居留期滿並出境前，將預付卡賣給不法集團繼續使用，成為打詐的新隱憂，NCC是否有應對作為？

陳崇樹回應，前述情況NCC已經採取應對作為，我國計有221萬由外籍人士持有的預付卡，目前已清查200餘萬，其中2萬多停話，預計8月底前全面清查完成。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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