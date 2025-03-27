為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    白名單機制奏效 NCC：去年10月起0詐騙簡訊通報

    NCC代理主委陳崇樹指出，新制上路至今年2月為止，165受理打詐檢舉簡訊數為0。（記者林志怡攝）

    NCC代理主委陳崇樹指出，新制上路至今年2月為止，165受理打詐檢舉簡訊數為0。（記者林志怡攝）

    2025/03/27 15:37

    〔記者林志怡／台北報導〕詐騙事件層出不窮，為防堵詐騙簡訊，國家通訊傳播委員會（NCC）去年10月起針對商業簡訊實施審核新制，NCC代理主委陳崇樹指出，新制上路至今年2月為止，165受理打詐檢舉簡訊數為0，且NCC也針對221萬外籍人士所持有的預付卡進行清查，已完成200萬餘戶，預計8月全數完成。

    陳崇樹今日赴立法院交通委員會業務報告並備質詢，於會中指出，NCC自去年起要求電信事業精進商業簡訊風險管控機制，若企業想發送含有超連結、短網址或電話，須預先提出申請，且簡訊內容經電信事業審核通過後才可以發送，若發現有與企業登錄資料不符或未登錄時，將不予發送。

    此外，陳崇樹表示，為遏止用戶號碼與電信服務淪為詐騙工具，NCC要求電信業者加強認識客戶風險管理機制（KYC），在私人簡訊往來方面，如用戶1天發布30則以上，電信業者會發送關懷簡訊，超過50則時會即時關閉簡訊發送功能，待使用者通知電信業者，確認適用於正當用途後就可恢復。

    民進黨立委陳素月質詢時詢問商業簡訊審核措施迄今成效，陳崇樹回應，去年10月推動相關措施至今年2月為止，165受理打詐檢舉的簡訊數為0，NCC也請3大公司加快處理白名單建立，減少正當公司的不便，但也發現不法分子轉移至網路通訊軟體，但網際網路方面，防詐主政機關如數位部也在加緊處理。

    民進黨立委何欣純則質疑，2024年Whoscall調查顯示，台灣詐騙查詢辨識量達到4000萬，其中簡訊佔比高達9成，似與陳崇樹所說、詐騙檢舉數為0的情況有落差；陳崇樹解釋，數據落差可能與前述平台調查也計入去年10月以前的資訊有關。

    何欣純進一步詢問，近期警方發現，有外國籍人士到台灣購買預付卡後，在居留期滿並出境前，將預付卡賣給不法集團繼續使用，成為打詐的新隱憂，NCC是否有應對作為？

    陳崇樹回應，前述情況NCC已經採取應對作為，我國計有221萬由外籍人士持有的預付卡，目前已清查200餘萬，其中2萬多停話，預計8月底前全面清查完成。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播