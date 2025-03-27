保生大帝文化祭3/29展開！樹林濟安宮主題曲MV搶先看

新北市樹林區濟安宮今年推出國中小寫生比賽、胖卡美食分享、香港名師義剪、中醫義診推拿等活動為保生大帝祝壽。圖為活動DM。（翻攝自臉書「財團法人新北市樹林濟安宮 」）

2025/03/27 15:59

〔記者陳奕劭／新北報導〕農曆3月15日（4月12日）是保生大帝聖誕，新北市樹林區濟安宮近日推出主題曲「大道精神」MV，規劃各項活動為保生大帝祝壽;另今年推出國中小寫生比賽、胖卡美食分享、香港名師義剪、中醫義診推拿、養生藥膳排骨分享、學生社團才藝之夜、祝壽科儀法會、賜福車平安遶境，邀請民眾參加。

樹林濟安宮表示，農曆3月15日是保生大帝的聖誕，一年一度的文化祭將於3月29日上午9點至12點開鑼，當天舉辦樹林、溪崑國中小寫生比賽和胖卡美食分享，3月30日舉行「保生大帝契子契孫回娘家」，上午9點至12點推出香港名師義剪活動。

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濟安宮指出，4月6日上午9點至12點、下午2點至4點兩個時段，邀請樹林、三峽、鶯歌的中醫師為信眾推拿，當天中午更備有養生藥膳排骨，分享完為止。4月11日下午5點30分至8點30分將舉行「樹林學子、社團才藝之夜」，晚間11點至隔天全日舉行祝壽科儀法會，4月12日上午10點至下午4點舉行保生大帝賜福車巡遶境。

另外，廟方近日發布主題曲「大道精神」MV，這首歌是獨自屬於樹林濟安宮保生大帝的歌曲，由歌手向蕙玲演唱、蕭家仁老師作詞，歌詞由董事長陳黃綠妹向作曲老師江志豐口述，更準備許多關於濟安宮的歷史資料。

濟安宮將於4月6日邀請樹林、三峽、鶯歌的中醫師為信眾推拿，當天中午更備有養生藥膳排骨。（翻攝自臉書「財團法人新北市樹林濟安宮 」）

保生大帝文化祭將於3月29日上午9點至12點開鑼，當天舉辦樹林、溪崑國中小寫生比賽和胖卡美食分享。（資料照，記者翁聿煌攝）

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