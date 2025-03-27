岡山87期重劃區公辦都更 「岡山信義合作聯盟」奪最優申請人

岡山87期46地號公辦都更案的基地區位圖。（圖由都發局提供）

2025/03/27 15:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府繼亞灣2期智慧公宅招商評選傳捷報後，今（27）日再宣布岡山87期重劃區信義段46地號公辦都更案，由三地集團旗下的三嘉開發、尚發營造組成「岡山信義合作聯盟」，拿下最優申請人，全案預估投資約31億元，為北高雄儲備社會住宅能量。

高雄市副市長林欽榮表示，岡山是北高雄科技廊帶重要核心，市府投入岡山開發及公共建設不遺餘力，岡山行政中心新舊址跨區公辦都更案及捷運岡山路竹延伸線RK1聯開案，分別於113年7、11月簽約，本案位於岡山大鵬九村生活圈，中央攜手合作公辦都更開發，讓公有土地發揮最大效益，與站前商圈及新行政中心共同串成三大核心，形成岡山鑽石金三角。

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高雄市都發局長吳文彥說明，本案基地周邊擁坐醒村文化景觀公園等5公園，生活機能完善且交通便利，「岡山信義合作聯盟」規劃興建1.5萬坪量體，2棟地上14 ~15層、1棟地上17層的集合住宅，社區中庭將留設十字軸線通道，營造景觀廊帶。

都發局指出，本案都更開發後，將創造約409戶住宅及302席車位，市府可透過都更容積獎勵，取得約48戶社會住宅（含23席車位），強化社宅的儲備量能。

此外，「岡山信義合作聯盟」也承諾認養東側公園公17環境清潔，本案預計今年6月完成簽約後，明年第一季報核並比照都更168速審。

基地建築完工後的夜間模擬圖。（圖由都發局提供）

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