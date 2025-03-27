台科大四技一階放榜 上萬人搶412名額

台科大四技一階放榜，上萬人搶412個名額。（資料照）

2025/03/27 14:58

〔記者林曉雲／台北報導〕高中生四技申請入學一階篩選結果今（27）日放榜，台科大今年共有412個招生名額，但有10774名考生報考台科大各系組，報名人數較去年增加2357人，報名人數成長近3成，台科大今年四技申請平均錄取率3.82％，一階通過篩選人數2595人，通過率為24.08％。

台科大說明，今年報考人數最多的是工程學士班，報考人數為2183人，其次為工業管理系1771人，與去年報名人數相較大幅激增數倍，受歡迎的還有材料工程系共有751人報名，而今年資通科技國際學士學位學程為新增的招生系組也吸引624人報名。

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其中過篩率最低的包括資訊管理系（11.3％）、工程學士班（12.5％）及資訊工程系（13.9%），而通過一階最低篩選標準有3個系分數明顯提升，分別為工程學士班、工業管理系與營建系，而台科大熱門的電資領域，如電子工程系、資訊工程系及電資學士班，依舊是錄取標準最高的系組。

台科大教務長陳素芬表示，工程學院共招收49名名額，吸引2183人報考，錄取率只有2.24%，非常熱門，台科大有實作能力強的技高生、學科能力強的普高生、以及來自世界各地的國際學生，多元的學生背景，再加上台科大產業連結度高、學生屢受企業最愛，以及台大聯盟的資源，都受學生和家長的肯定，尤其學生們可毫無限制的跨校選台大及台師大的課程，參與三校社團，三校相關資源共享是吸引高中生大幅報考的原因之一。

台科大各系第二階段僅辦理「學習歷程備審資料審查」，無面試，提醒考生，二階網路報名為5月1日至5日，高中生須準備學習歷程備審資料上傳。而台科大提供獎學金，一般生4科組合級分為2％（含以內），入學新生可領第一期40萬元獎學金，入學後維持學科成績，可續發每期10萬元獎學金，最高可達70萬元；清寒生四科組合級分累計前5％即可領到累計最高70萬元獎學金。

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