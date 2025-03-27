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    今天熱爆！一張圖見全台燙成紅番薯 最高溫前3地曝光

    粉專分享今日台灣溫度分布圖，可見台灣宛如熱成一顆紅番薯。（擷取自粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    粉專分享今日台灣溫度分布圖，可見台灣宛如熱成一顆紅番薯。（擷取自粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    2025/03/27 14:48

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今日由於西南風偏強，白天溫暖偏熱，全台各地高溫約都在30到34度，讓不少民眾直呼根本就是夏天。有粉專分享今日台灣溫度分布圖，可見台灣宛如熱成一顆紅番薯。而根據中央氣象署資訊，截至下午2時，台東金鋒嘉蘭觀測站測得高溫37.2度、新北三峽與台東太麻里觀測站皆測得高溫37.1度，為本日前三名。

    今日由於西南風偏強，白天溫暖偏熱，各地高溫約30到34度，南部近山區、花東縱谷及東南部溫度會更高。氣象署上午也發布高溫資訊表示，受西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，今日白天台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，請民眾注意。

    粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO文，貼出今日全台氣溫分布圖。粉專指出，全台各地高溫分別有台東太麻里37.1度、屏東三地門36.2度。新北三峽有35.8度、樹林35度；台北信義、大安區也分別有35.3度、35度；台南曾文35.3度、玉井34.9度；新竹峨嵋35.3度、高雄內門有35.1度，由圖可見全台一片紅通通。

    截至下午2時氣象署最新資訊，台東金峰嘉蘭測得37.2度、新北三峽測得37.1度、台東太麻里37.1度、屏東三地門36.2度、台東大武36.1度為全台今日高溫前五名。

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