北市擬擴大二殯回饋金補助範圍 納信義、文山區5個里

台北市殯葬處修正《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》，將二殯回饋金補助範圍擴大納入5個里，分別是信義區雙和、惠安、黎順里，以及文山區萬盛、興邦里。 圖為二殯。（記者甘孟霖攝）

2025/03/27 14:51

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市第一殯議館拆除後，殯葬處理量能轉移至位於大安區的第二殯儀館（懷愛館），考量對當地造成交通等衝擊，且擴及其他區域，地方也有擴大回饋金補助範圍的聲音。台北市殯葬管理處修正《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》，將範圍擴大納入5個里，分別是信義區雙和、惠安、黎順里，以及文山區萬盛、興邦里。

依據《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》，現行回饋金補助範圍包括第二殯儀館所在大安區53個里，以及鄰近的文山區興昌、興泰及興旺共3里，以及信義區黎平、黎忠、黎安里3里，1年發放共約3千多萬元回饋金。

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台北市議會議長戴錫欽表示，台北市政府3月24日針對自治條例修正條文進行預告，7日預告期供民眾表達意見。他說，台北市在面臨一殯拆除後，量能轉移至二殯後必將使地方環境衝擊擴大。

戴錫欽強調，任何政策調整要有科學依據，二殯量體增加，周邊車流日增，受衝擊範圍也必然增加，原回饋機制當然有重新檢討的必要，在尊重市府基於科學證據下的專業判斷前提下，希望有合理、透明且公平的補助標準。而經過市府初步試算過，即便範圍擴大，原本領有回饋金的各里金額只增不減，各里里民權益不因此受損。

先前關心擴大補助範圍議題的議員秦慧珠說，在她將殯葬處長的特別費刪除1千元，又強烈於質詢、朝野協商要求之後，市府終於做出了改變。

不過，也有大安區里長對於擴大補助範圍持反對意見，有里長指出，將全力捍衛大安區第二殯儀館回饋金的權益，拒絕市府違背法源擴大補助範圍，下週將會邀集在地議員以及大安區各里辦公處，召開二殯回饋地方經營管理委員會會議討論此案。

殯葬處今回應，懷愛館整建完成禮廳及冰櫃數均有增加，又一館拆除於去年停止服務後，北市殯葬服務量集中至懷愛館，營運至今就交通上對大安區及周邊有造成部分影響，目前殯葬處所提出的修正版本即以交通的影響範圍為基礎。依修法程序，現階段正進行法令預告，希能蒐集外界對於此法令相關意見，併送市府法規委員會審議。

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