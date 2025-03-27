台師大擬改成績評量方式 學生會強烈反對

台灣師範大學擬採取「A+比例限制為15％」之成績膨脹因應措施，台師大學生會對此作問卷調查，顯示學生強烈反對。（圖擷取自台師大學生會臉書）

2025/03/27 14:24

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學擬改變現行成績評量制度，採取「A+比例限制為15％」之成績膨脹因應措施，台師大學生會對此作問卷調查，學生會長古圳豐說明，調查結果顯示有82.9％受訪學生不支持，另有82.3％學生主張學校應暫緩調整成績評量制度，反映學生強烈反對此政策。

台師大校方聲明，針對學生會提出的意見與調查結果，學校尊重學生會立場，並感謝同學們積極參與討論及表達看法，學校理解此政策涉及學生的學習與未來發展，教務處將持續蒐集更多來自不同面向的意見，並透過多元管道進行評估，以確保決策過程兼顧公平性與可行性。

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校方表示，學校已規劃於明日在和平校區，以及4月8日在公館校區各舉辦說明會，以提供充分交流與溝通的機會，聆聽學生、教師及相關單位的意見，校方將根據各界回饋，進一步審慎評估相關措施的影響，確保最終方案符合學生的學習需求與學校整體學術發展。

古圳豐則提出台師大學生會4大擔心：一、比例限制加劇班內競爭，學生身心壓力加劇；二、校方未經充分討論即倉促提案，恐影響學生權益；三、比例限制可能削弱師大學生之跨校競爭力；四、院系差異甚大，統一進行比例限制，恐錯誤評量學生學力。

台師大學生會強調，學生普遍認為比例限制將造成修課負擔加重，並認為比例限制將增加其求學、求職及尋求實習的負擔，學生代表原擬於4月教務會議提案，但提案期限為3月31日，學生代表將無法參酌校方公聽會蒐集的意見，進一步形成提案。

台師大學代會副主席黃莨騰表示，校方應充分理解現場、評估影響、建置資源，再推動政策，應先進行院系焦點座談，探求平均分數上升的結構性因素，再研擬計畫，而非匆忙採取「一刀切」政策，亦應建置完整的學習輔導、生涯輔導系統，以支持學生的修課規劃及未來計畫。學校另應了解國內外學校、業界如何選才，對校內師生清楚說明，以回應學生求學、求職、尋求實習時的擔心；另建議學校可先試著輔導評分鑑別度不足、評量基準不清的教師，以解決教師在評量時的困擾。

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