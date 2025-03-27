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    基隆市公廁等級 黑鯛、鎖管、煙仔虎海洋生物入列

    基隆市公廁分級告示，以基隆市魚及特色海產為代表，特優代表生物是基隆市魚黑鯛。（記者盧賢秀攝）

    基隆市公廁分級告示，以基隆市魚及特色海產為代表，特優代表生物是基隆市魚黑鯛。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/27 15:09

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市列管843座公廁，環境保護局根據清潔度、設施完善度及維護管理狀況分等級，最近新設計的分級告示牌剛張貼，民眾發現有黑鯛、鎖管和煙仔虎許多耳熟能詳的海產，有人說很有海洋特色，也有人說在公廁前張貼生物，似乎不太好。

    環保局指出，針對公廁硬體設備、定期檢查維護紀錄、清潔維護及如廁文化標示評分，特優級為95分以上、優等級為86分至94分、普通級則為76分至85分，並在公廁入口處張貼告示，讓民眾能清楚識別各公廁的維護管理情形。

    新式公廁分級告示除了圖象之外，還有顏色之分，「特優級」、「優等級」和「普通級」3等級以金銀銅獎盃意象，分別採用「深海：深藍漸層」、「海邊夕陽：橘黃漸層」、「海平面：淺藍漸層」3種配色，融合基隆市市魚及特產魚類，讓市民與遊客加深對基隆的印象。

    特優級-深藍金獎盃，代表生物是基隆市魚黑鯛，優等級-橘黃銀獎盃，代表的生物為基隆特產鎖管，普通級-是淺藍銅獎盃，代表生物是基隆小鮪魚煙仔虎。

    環境保護局長馬仲豪表示，環保局從小處著手，持續汰換更新公廁分級告示，提升整體美觀，也看顧市民朋友和遊客的如廁環境。

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