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    《賀瓏夜夜秀》點名質疑垃圾山問題 彭啓明：讓我上節目說清楚

    賀瓏（右）近日在節目「賀瓏夜夜秀」上談論垃圾山問題時，點名環境部長彭啓明（左）。（本報合成，資料照）

    賀瓏（右）近日在節目「賀瓏夜夜秀」上談論垃圾山問題時，點名環境部長彭啓明（左）。（本報合成，資料照）

    2025/03/27 14:53

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「賀瓏夜夜秀」近日討論台灣垃圾山問題，期間主持人賀瓏點名環境部長彭啟明承諾2年內解決垃圾山，質疑目前看起來只是把垃圾山蓋住當作沒垃圾。對此，彭啓明今（27）日發文回應，「讓我上你的節目說清楚」。

    彭啓明在臉書發文表示，對於《賀瓏夜夜秀》 點名自己「承諾很有魄力在2年內解決垃圾露天裸露問題，但怎麼用覆土或打包方式蓋住解決呢？」他公開請託賀瓏讓自己上節目說清楚，「我們可以幫你做為台灣低碳媒體的標竿」。

    彭啓明強調，因為垃圾是全台灣每一個人每天持續累積造成的，只有每個人從源頭減量做好分類，這才是解決問題的方法，而這需要大家行動的改變，「最近有的縣市長就做得很好，帶動每個人的垃圾減量，但地方環保單位不是同樣都受到地方首長或民意代表的大力支持」。

    彭啓明指出，目前全台裸露的垃圾量還有70幾萬噸，有將近48座大山得處理，要一步一步地解決，目前台灣處理的量能的確不足，暫時把影響衛生的露天垃圾處理好，還給民眾乾淨不臭的環境這是基本要做的。

    彭啓明補充，昨（26）日桃園市楊梅區瑞原里長黃定宏和他談了很久，代表附近里長請命，他說，原本垃圾掩埋場惡臭讓人吃不下飯，蚊蟲蒼蠅最多時，10張蒼蠅紙在2小時內就黏滿。彭啓名向他承諾，明年下半年，最晚年底，當這裡完成覆土或打包方式蓋住後，會請他帶里民一起來見證、監督，「我們一起逐步來解決這個問題」。

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