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    114年大學入學個人申請一階放榜 竹北高中頂大熱門科系錄取率亮眼

    114年大學入學個人申請一階放榜，竹北高中頂大熱門科系錄取率亮眼！（竹北高中提供）

    114年大學入學個人申請一階放榜，竹北高中頂大熱門科系錄取率亮眼！（竹北高中提供）

    2025/03/27 14:05

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕114年大學入學個人申請第一階段今（27）日放榜，國立竹北高中表示，今年個人申請共2316個系，有928個系通過申請；其中，通過電資學群有239人、佔四分之一強。該校電機資訊實驗班將於114學年度招生，將更能針對學生的學習需求，培育未來科技人才〭

    竹北高中表示，個人申請一階放榜，台清交政成及醫學院醫學系等頂大達160人次，包括台灣大學16人次、清華大學32人次、陽明交通大學30人次、成功大學33人次、政治大學16人次。通過中央、中山、中正、中興、北大、三所師大、台藝大、北藝大第一階段，則共計有298人次。

    竹北高中表示，今年大學入學個人申請通過六個志願的人數有8人、通過五個志願的人數有36人，結果顯示學生們比起往年更能確定自己想就讀的科系及領域，他們將繼續努力準備第二階段的面試〭

    身處新竹科技重鎮，該校學生的志願深受未來職業影響，通過電資學群（電資；電機、機電、光電、資訊工程、通訊、機械等系）共239人，佔總人數四分之一強〭

    校長陳瑞榮表示，今年大學申請入學延續學測的亮眼成績，學生憑著自己的努力與毅力、自律與規律，加上師長的殷殷指導和陪伴，正一步步達成自己的目標，值得鼓勵與學習，期許他們再接再勵第二階段榮登金榜。

    114年大學入學個人申請一階放榜，竹北高中頂大熱門科系錄取率亮眼！（竹北高中提供）

    114年大學入學個人申請一階放榜，竹北高中頂大熱門科系錄取率亮眼！（竹北高中提供）

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