搭火車、泡泡秀 來駁二「哈瑪星童樂派對」歡度兒童節

駁二藝術特區將於清明連假推出「哈瑪星童樂派對」，在哈瑪星鐵道園區規劃10場大小朋友喜愛的表演活動。（高市文化局提供）

2025/03/27 14:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕清明連假將至，高雄駁二藝術特區推出「哈瑪星童樂派對」，在哈瑪星鐵道園區規劃10場大小朋友喜愛的表演活動，搭配哈瑪星號觀光列車與豐富市集，駁二大勇、大義區店家也適時推出眾多親子活動及優惠，讓親子能夠吃喝玩樂一處搞定。

高市文化局長王文翠表示，駁二藝術特區是許多家長喜歡帶寶貝到訪走走逛逛的景點，哈瑪星鐵道園區動靜態展示的火車與巨大香蕉裝置，乘載著港區鐵路的歷史脈絡，兼具觀光遊憩性質，受到大小朋友歡迎，這次趁著兒童清明連假推出「哈瑪星童樂派對」，安排許多互動演出與活動，希望帶給孩子們難忘的假期回憶。

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4月3日至4日共有10組精彩演出，包含曾造訪愛丁堡、亞維農等多場國際街頭藝術節的香蕉先生，運用魔術手法結合氣球，呈現創意無限的功夫大球秀；Kid’s泡泡派對讓觀眾驚艷歡笑，沉浸在夢幻泡泡世界；專業兒童體能老師「冠軍老師」帶來親子體能課，豐富的氣墊闖關與帶動跳體驗，此外還有小丑彥彥與呀咪、小綠人默劇秀、兵兵姊姊帶動跳與JAMA特技等多元演出節目。

連假四天「濱線觀光列車哈瑪星號」皆有行駛，每月僅一班次的「SL哈瑪星號」也特別於4月5日加開班次，有興趣的民眾可於駁二官網線上購票。「趣。生活 chill life market X 哈瑪星野餐趣」市集於連假期間上午11點至晚上7點登場，大義區「散步遊者市集 X 大義動物園」也將營業至晚間9點，日夜到訪都熱鬧。

駁二園區店家如派奇尼義式冰淇淋、原駁館、微熱山丘、HOSETEE也推出連假親子優惠，Wooderful life木育森林帶來「豬豬吊飾」自然素材DIY課程，誠品書店則有繪本主題書展，更多活動詳情請上駁二官網（https://pier2.org/）查詢。

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