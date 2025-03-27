大林蒲遷村安置地新設各一所國中、小 不影響鳳山學生受教權

高市府將在大林蒲遷村安置地，各新設一所國中、國小（黃圖）。（都發局提供）

2025/03/27 14:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大林蒲遷村進入新材料循環產業園區報編法定程序，高市府將在安置地各新設一所國中、國小，不會影響鳳山在地學生的受教權。

大林蒲遷村安置地分布於前鎮區明正里與鳳山區南成里、保安里及中民里，緊臨中山高、台88快速道路，周遭有3所國小、3所國中及1所福誠高中，學童就學方便。

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高市府昨（26日）在鳳山區公所，召開大林蒲遷村安置地變更前座談會，與會里長關切遷村後，恐影響鳳山在地住戶學童，進入總量管制學校，並希望加速興建新設學校。

高雄市都發局強調，大林蒲遷村已規劃在鳳山文中13、文小24等兩處學校預定地，各新設一所國中、小，兩所學校可容納學童人數，均高於目前大林蒲現有學童數，不論是大林蒲或鳳山學童的教學品質及就學容量，都不會因為遷村影響受教權。

教育局進一步說明，未來國中以鳳林國中遷校預估設置9班，國小以鳳林國小及鳳鳴國小（含附設幼兒園）合併方式搬遷，預估設置18班及幼兒園2班，兩所學校興建及開辦經費均由遷村預算支應，目前已完成規劃設計，將配合遷村時程動工設校，讓學童就學無縫接軌。

針對鳳翔國中、鳳翔國小的總量管制問題，教育局強調是當地原本的課題，與遷村無涉，已通盤檢討，將以調整學區或增班方式容納現有學齡人口。

都發局指出，為加速遷村，市府與經濟部正積極辦理環評與都計變更等程序，各項公共建設工程也積極準備中，除了國中、小外，預定增闢興建的設施還有1處多功能活動中心、1處幼兒園、開闢1處公園、4處停車場、增加1所消防分隊處、遷移南成派出所、增加1處日照中心等。

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