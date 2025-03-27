竹市東區便民及戶政聯合工作站 今遷移到身心障礙就業大樓

新竹市東區便民及戶政聯合工作站今遷移到龍山西路的身心障礙就業綜合大樓1樓，提供埔頂聯里6.68萬人口的洽公需求。（記者洪美秀攝）

2025/03/27 14:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區人口逐漸增加，因應埔頂聯里及科學園區所帶來的洽公需求，竹市「東區區公所與戶政事務所友善便民聯合工作站」今天在身心障礙就業綜合大樓1樓重新啟用，希望透過便民服務，提供埔頂聯里6.68萬居民更方便的洽公環境。市議員黃文政也提醒戶政相關資安疑慮，要求市府要做好資安保護措施。

市府表示，原東區戶政便民工作站因設置在埔頂派出所3樓，除周邊停車不便，也因原位在埔頂派出所3樓，空間不夠，無法發揮便民效益，經市府評估後，今天遷移到龍山西路的身心障礙者就業綜合大樓1樓，除空間更寬敞、舒適，也有較便利的停車空間，且可辦理10幾項戶政業務，舉凡身分證換發或申請戶籍騰本等，都可一站到位。

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民政處表示，目前埔頂聯合里辦公處的辦公時間是上午8點到12點，下午1點到5點。受理業務包括受理社會福利案件、兵役業務、選務工作以及災情查報等。東區戶政事務所則表示，東區戶政便民工作站可提供戶籍登記、文件核發、身分證隨到隨辦及跨機關通報等業務，工作站服務時間是上午9點到12點，下午1點到4點，埔頂聯里周邊市民可多加利用。

不過因戶政便民工作站採開放式空間，櫃台也都無相關遮蔽，市議員黃文政也擔憂資安維護疑慮，要求市府應可採隔板等形式，避免相關個資遭有心人士窺視而得。

民政處長施淑婷表示，所有戶政櫃台的電腦都有上鎖，且有多台監視系統，同時戶政人員都需帳號及密碼才能進入系統，且所有資料都上傳到已鎖住的中央戶政系統，會嚴守資安保護。

新竹市東區便民及戶政聯合工作站今遷移到龍山西路的身心障礙就業綜合大樓1樓，提供埔頂聯里6.68萬人口的洽公需求。（記者洪美秀攝）

新竹市東區便民及戶政聯合工作站今遷移到龍山西路的身心障礙就業綜合大樓1樓，提供埔頂聯里6.68萬人口的洽公需求。（記者洪美秀攝）

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