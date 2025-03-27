兒童節、清明節休假日出勤 雇主應加給1日工資

勞工清明連假出勤的加班費計算模式。（圖由勞工局提供）

2025/03/27 13:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕下週就是清明節4天連續假期，新北市勞工局提醒，兒童節及民族掃墓節皆為勞基法規定的休假日，雇主應給予勞工休假，且工資照給，若使勞工在休假日出勤加班，應加給1日工資；如休假日遇到勞工的例假日或休息日，雇主應讓勞工補假1日。

勞工局說明，每年民族掃墓節會隨農曆清明節氣變動，今年民族掃墓節與兒童節恰為同一日，按照內政部紀念日及節日實施辦法規定，除了4月4日（週五）放假1日，兒童節應另於4月3日（週四）放假。

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此外，如事業單位因業務需求，經徵求勞工同意在兒童節或民族掃墓節當日出勤工作，月薪制勞工出勤工作時數在8小時以內，應加給1日工資，超過8小時依規定核發加班費；時薪制勞工應針對出勤時數加倍給薪。

勞工局表示，若事業單位採取排休制度，可經由勞工同意，將上述休假日與其他工作日對調實施，但時薪制勞工調整休假沒有實質意義，因此不適用該項規定。

勞工局強調，事業單位如違反上述規定，依法可處以2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊。

勞工若在法定休假日出勤，月薪制勞工出勤時數在8小時內，加給1日工資。（圖由勞工局提供）

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