白沙屯拱天宮進香報名首日，中午已達2萬人。（圖由民眾提供）

2025/03/27 13:52

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，是全國矚目的宗教盛事，今天首日受理現場報名，大批信眾湧入拱天宮參與盛會，希望陪同媽祖婆一起前往進香。白沙屯拱天宮總幹事陳春發表示，今天上午開放後至中午，約有2萬人報名，且排隊人潮多，今天難以消化。呼籲信眾不需趕在前幾天報名。

「排隊人潮甚至排到平交道附近牌樓！」陳春發說，今天報名人數踴躍，廟方人員也盡力處理，但是觀察排隊人潮數量，可能不少人今天無法報名成功，所以再三呼籲信眾避開前幾天的尖峰時段節省寶貴時間。

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雖然報名首日天氣炎熱，有民眾分享，人潮不只排到平交道附近牌樓，甚至連通往拱天宮停車場的拱天路也擠滿人龍，不少信眾也互相告知多補充水分。

其中，排到首位報名的婦人一次幫86人報名，前幾位排隊信眾中，一位來自新北市的婦人則幫上千人報名。

白沙屯媽祖南下北港朝天宮進香的隨香信徒人數年年創紀錄，2020年香客報名5萬4599人、2021年7萬8672人、2022年達到9萬928人；2023年9天8夜行程報名人數更增至11萬3621人、去年則達17萬9971，今年廟方也準備多達23萬份進香服。

白沙屯拱天宮進香報名首日，中午已達2萬人。（圖由民眾提供）

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