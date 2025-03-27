「舊鞋救命」活動明起台南登場 台積電慈善基金會加入送暖非洲行列

南市府攜手舊鞋救命國際基督關懷協會等單位，於3月28日至3月30日在安平區安億公有停車場舉辦大型募集活動。（記者蔡文居攝）

2025/03/27 13:47

〔記者蔡文居／台南報導〕為促進二手物資循環再利用並響應國際援助，台南市政府攜手舊鞋救命國際基督關懷協會、企業、學校等單位，於3月28日至3月30日在安平區安億公有停車場舉辦大型募集活動，市長黃偉哲號召市民踴躍捐贈物資並加入志工行列，共同將愛心送往非洲。

南市環保局今天召開記者會公布活動明天登場，台積電慈善基金會這次也加入活動，並贊助40呎裝載物資的彩繪貨櫃，董事長張淑芬今天到場支持。

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環保局表示，此外，慈濟慈善事業基金會、各大專院校學生及企業志工也熱情響應，不僅協助活動執行，更將內部募集的物資包括數千雙鞋、衣物與包包運送至現場捐贈，擴大這股善的力量。

這次舊鞋救命活動消息一出，許多熱心市民爭相報名當志工，親子檔、補習班師生、企業團體皆熱情參與，逾1200人報名。

張淑芬表示，非常開心能夠與台南市政府以及環境部共同推動這麼棒的公益活動，台積電全南科的員工發起內部募集，一起為非洲貧困地區的孩子們送去希望和溫暖，感謝每位台積志工的熱心和奉獻。

為提供弱勢族群更多溫暖與支持，這次活動也集結社福慈善團體舉辦知足藏樂二手公益市集。

環保局長許仁澤表示，3月28日至3月30日每天上午10時至下午3時收受物資，提醒市民儘早整理家中堪用的包覆性鞋子、春夏衣物和A4尺寸包包等三大類，於活動時間內親送至現場捐贈，一起送愛到非洲。 未來也將考慮常態舉辦，並擴大募集回收項目。

台積電慈善基金會這次也加入舊鞋救命活動，並贊助40呎裝載物資的彩繪貨櫃，董事長張淑芬（右）也今天到場支持。（記者蔡文居攝）

張淑芬等人代表將募集的物資鞋子、衣物與包包送交主辦單位。（記者蔡文居攝）

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