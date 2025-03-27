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    新北新板特區百餘坪土地價值6.7億元 無人辦繼承登記

    新北市新板特區一筆119坪的商業地段土地，無人辦理繼承登記，總價值高達6.7億元。圖為新板特區周邊。（記者賴筱桐攝）

    新北市新板特區一筆119坪的商業地段土地，無人辦理繼承登記，總價值高達6.7億元。圖為新板特區周邊。（記者賴筱桐攝）

    2025/03/27 13:34

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今年逾期未辦理繼承登記的不動產，4月1日起將由各地政事務所公告至6月30日，統計被繼承人有2299人、土地1萬1617筆、建物983棟，其中未辦繼承登記的土地依據公告現值計算，總價值高達228億餘元。

    在未辦繼承登記的土地中，若以公告現值計算價值，板橋區占37.2億元，居各行政區之冠，而單筆價值最高的土地位於新板特區精華商業地段，面積約119坪、價值6.7億元。

    地政局地籍科科長王珮榕表示，依據《土地法》第73條之1規定，自繼承開始日起超過1年未辦理繼承登記者，經公告3個月，但繼承人仍未申請，將由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年，若逾期仍未辦理所有權移轉，移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存10年，若無人申領則歸屬國庫。

    王珮榕指出，依據《民法》規定，子女對於父母的扶養及財產繼承權利沒有性別差異，同性婚姻配偶間準用《民法》繼承編規定，也有相互繼承的權利，若因繼承人人數眾多，難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中1人以上申請登記為全體繼承人「公同共有」，避免不動產列冊管理期滿被標售，導致「家產變國產」。

    市府地政局為協助民眾儘速辦理繼承登記，3月至6月期間，地政事務所規劃行動專車及行動服務隊，前進各地的宮廟、市場及活動中心辦理繼承登記宣導及諮詢服務，並配合清明節掃墓祭祖的習俗，前往新店四十分公墓、新莊生命紀念館、金寶山景觀墓園、汐止第一公墓等地加強宣導。

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