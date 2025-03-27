全台首輛AI數位列車進駐北捷 偵測行維護乘客安全

此次AI公共運輸安全的創新，不僅首創3D視覺應用，並提供裸視3D廣告與豐富的數位媒體資訊。（記者劉詠韻攝）

2025/03/27 13:39

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北捷運攜手電腦公司宏碁合作打造安全車廂環境，全台第一輛AI數位列車今（27）日於淡水信義線正式啟航，最大的亮點除了結合裸視3D廣告體驗及大眾運輸廣告投放系統，更能透過安全快捷將車廂即時狀況主動通報平台，並可進行異常行為偵測、擁擠程度監控等，全面提升乘客安全。

今天上午啟用的AI數位列車由6節車廂組成，整列車搭載108面橫式營幕與72面直式螢幕，除了為車廂內空間進駐廣告，乘客也可隨時收看直播賽事。

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宏碁台灣區營運長張世欣表示，宏碁與台北捷運公司花費一年時間打造AI數位列車，提供多元化的智慧解決方案，未來將透過政府、企業及學術單位的合作，持續擴展並深化 AI應用。

宏碁強調，此次整合AI演算法與NVIDIA邊緣運算裝置，具備智慧異常行為分析功能，可即時偵測旅客的異常移動、對峙衝突等狀況，並將當下畫面同步顯示於駕駛室，確保人員第一時間採取應變措施。

宏碁說，未來有機會將透過邊緣運算技術提供更多功能，如「一秒清車偵測」AI模型，提升捷運收班效率；以及導入「AI環境音剖析功能」，透過AI區分旅客尖叫音頻，精準偵測潛在突發狀況，進一步提升安全防護層級。

宏碁此次表示，結合AI演算法與NVIDIA邊緣運算裝置，具備智慧異常行為分析功能，可即時偵測旅客的異常移動、對峙衝突等狀況。（記者劉詠韻攝）

AI數位列車由6節車廂組成，整列車搭載108面橫式螢幕與72面直式螢幕。（記者劉詠韻攝）

北捷攜手電腦公司宏碁合作打造安全車廂環境，全台第一輛AI數位列車今於淡水信義線正式啟航。（記者劉詠韻攝）

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