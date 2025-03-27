政院拍板健康台灣深耕計畫 5年489億元補助醫療機構

衛福部長邱泰源（右）今天在行政院會說明「健康台灣深耕計畫（2025—2029年）」，預計5年投注489億元。（圖由行政院提供）

2025/03/27 13:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過「健康台灣深耕計畫（2025—2029年）」，預計5年投注489億元力拚「優化醫療工作條件、規劃多元人才培訓、導入智慧科技醫療，以及社會責任醫療永續」共4大範疇，盼推動醫療照護體系改革，並促進健保永續，成為亞太最具醫療發展力的國家。

衛福部指出，該計畫補助對象包括醫療機構、社區醫療群、醫學會或醫事相關公學會等，將以「擇優補助」、「不重複補助」為原則，並依據計畫4大範疇的18項目標，提出具體可行的策略及績效指標，以達效益。

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衛福部說明，該計畫補助將採由下而上提出、創新具體做法，另為免強者恆大，大型醫療機應善盡社會責任，同時鼓勵其投入部分經費，亦適度保障弱勢單位。鼓勵申請機構研提創新指標及可衡量的方式，為審查評分的重點。另也明定不可與衛福部及其他部會、地方政府計畫內容重複，需提出與既有執行政府補助計畫之區隔或可相互接軌模式等。

行政院長卓榮泰在院會中表示，本項計畫經費龐大，請衛福部妥為規劃與執行，審慎辦理計畫中的徵求、審查及補助，秉持「避免大者恆大」的結果，並要「確保廣泛性、均衡性與永續性」等發展原則，讓各領域醫事人員都能得到挹注，妥適配置資源。目前已建立的系統機制、醫療及健康照護服務模式等，應持續運作，並能複製推廣，以達到永續深耕的政策目的。

卓榮泰強調，打造「健康台灣」為賴總之重要政策，行政團隊希望藉由本計畫，協助醫療體系突破現有的限制，打造更具韌性與包容性的健康照護模式，全面提升醫療環境體系，促進全民健康福祉，實現亞太地區最具醫療發展力國家的願景。

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