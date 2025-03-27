準公托評鑑未過影響1.5萬托育補助 衛福部3個月內研議對策

衛福部對於準公共化托嬰中心未能符合評鑑標準，造成民眾須更換托嬰中心而可能影響補助的情形，將研議是否調整作法。（資料照，記者林惠琴攝）

2025/03/27 13:29

〔記者林惠琴／台北報導〕有民眾因原本送托小孩的準公共化托嬰中心未能符合評鑑標準，必須更換托嬰中心，造成原本每月可請領的1萬5000元托育補助領不到，每月只剩下5000元的育兒津貼；衛福部社會及家庭署代理署長周道君表示，目前對於這類須更換托嬰中心的情況，相關補助仍保有緩衝期3個月，民眾期間領取金額不受影響，至於相關政策是否調整，也會在3個月內進行研議。

根據衛福部社會及家庭署資料，公共化托育補助每月7000元起，準公共托育補助每月1萬3000元起；第2名子女即加發1000元、第3名以上子女則加發2000元。此外，已取消綜合所得稅率未達20%、育嬰留職停薪津貼、弱勢兒童生活類補助不得同時領取的規定。

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藍委蘇清泉等人今日在立法院社福及衛環委員會上臨時提案，直指接獲民眾陳情，有關準公共化托嬰中心，因評鑑未能符合「直轄市、縣（市）政府辦理未滿二兒童托育公共化及準公共服務作業要點」第3條規定，導致來年將喪失準公共化托嬰中心資格。意味著陳情人不更换托育中心，原本每月可請領的1萬5000元托育補助（含地方政府加碼2000元）將全然取消，僅餘一個月5000育兒津貼，落差1萬元。

此臨時提案指出，這些家長不能更换托育中心有很多原因，包括：離家近、費用、熟悉度等等，衛福部的政策似乎反而阻擋了這些家庭再生養子女的意願，感覺給人民設立生育門檻，衛福部如何改善能夠讓人民更方便托育？在公共托育資源匱乏的今日，要尋覓合適的托嬰中心或保母談何容易？僅因評鑑結果即取消補助，對於正在托育的人民還要更換托育中心，此邏輯是否意味著，托嬰中心的疏失，最終由無辜的家長承擔後果？

周道君指出，現行規定，準公共化托嬰中心評鑑不合格，造成家長必須另覓托嬰中心，發放補助設有3個月的緩衝期，期間照原本的金額發放，不會調降。

針對提案要求衛福部在3個月內研議，採取限期改善機制，在改善期後仍未達標準，再行解約及改善期間家長協助措施之可行性；衛福部也同意將研議改善機制。

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