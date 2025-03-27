竹縣府今表揚293名模範兒童 週末舉辦活動邀親子同樂

五峰國小趙智婕（左2）是今年全國族語讀者劇場競賽冠軍，今天從新竹縣長楊文科（左1）手中領取模範兒童獎狀。（記者黃美珠攝）

2025/03/27 14:18

〔記者黃美珠／新竹報導〕兒童節將至，新竹縣政府今天在縣府大禮堂舉辦「113學年度模範兒童表揚大會」，為全縣293名品學兼優且表現卓越的模範兒童們按讚。

縣長楊文科逐一頒發獎狀向孩子們道喜，並頒發感謝狀給華威廣告公司偕同富源建設公司，捐贈新竹縣300名偏鄉地區兒童每人500元等值的兒童節文具用品。

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楊文科說，今天表揚的模範兒童們都是五育表現傑出的，課業學習成果優異，也展現出良好的品格與服務精神，值得大家學習，也期待他們未來繼續努力，能成為國家有用之才。

今年兒童節，縣府準備近6萬份禮券，送給全縣國小及幼兒園學童，週六（29日）起連續2天在竹北遠百也將舉辦兒童節相關活動，邀請親子們同樂。

楊文科特別感謝華威廣告從2019年起，連6年捐贈新竹縣300名偏鄉地區兒童每人500元等值的兒童節文具用品，今年還跟富源建設攜手捐贈，發揮了拋磚引玉、大家共好的作用。

今年受表揚的模範兒童中，光明國小學生陳品赫活潑開朗、有禮貌，喜歡閱讀，學業表現優異，與同學相處融洽，還會照顧同學且幫忙輔導作業，更是數學、體育、音樂比賽拿獎的常客。

五峰國小學生趙智婕認真學習族語，在今年的全國族語讀者劇場競賽中抱回冠軍，平時在校則跟同學相處融洽，還是個用心負責的班級幹部，幫老師、同學們很多忙。

新竹縣光明國小學生陳品赫（右）五育均衡發展，獲表揚為今年的新竹縣模範兒童。（記者黃美珠攝）

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