台東YouBike2.0前30分鐘免費3月底截止 縣府還未決定延續

台東YouBike自去年12月正式啟用以來，採行「前30分鐘免費騎」方案鼓勵民眾借騎，但此方至3月底截止後是否持續，尚待縣府最後決定。（記者黃明堂攝）

2025/03/27 12:45

〔記者黃明堂／台東報導〕台東YouBike自去（113）年12月正式啟用以來，因「前30分鐘免費騎」方案激勵，累計租借次數已突破6萬，註冊卡片數量突破1.4萬張。不少民眾坦言因免費騎而多多利用，但免費方案3月底即截止，恐影響後續借騎率，縣府砸2億建置的公共自行車系統可能閒置而浪費。環保局表示，因補貼需財源，目前尚未決定是否延續免費方案。

台東環保局表示，台東空氣品質連續11年蟬聯全國第一，建置公共自行車系統是基於讓民眾享有更潔淨的空氣與更友善的交通環境。相較於啟用初期僅有14座場站，目前已增至37站，涵蓋市區主要交通節點、學校及住宅區，使公共自行車更具可及性。

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環保局指出，租借次數也隨之大幅提升，從最初的每週2000次成長至目前接近6000次，顯示YouBike已成為許多民眾日常通勤與休閒出遊的重要工具，未來場站建置將持續擴展，預計3月底達40站後，逐步向北延伸至卑南，向南擴展至知本等地區，讓更多鄉鎮享受便捷的公共自行車服務。

YouBike 2.0對部分遊客提供了自駕或搭乘公共運輸之外的另種交通選擇，不少在地民眾也趁著免費半小時的優惠，騎乘嘗鮮。有民眾說，其實家裡本來就有腳踏車，未來如果少了免費方案，就騎自家的車就行了。也有民眾認為，政府既然砸2億花大錢建置公共自行車系統，就應該確保高借騎率，否則就浪費公帑了，新北市推行YouBike多年，不久前也是祭出前半小時免費來提高借騎率。

不過，環保局說明，事實上「免費」是由縣府找財源補貼，開辦以來每個月補貼費用都數10萬元，估計若全年補貼，要1千萬元，必須要有財源，才能續辦免費措施，目前上級還未決定，但在3月底前應該會決定是否繼續前半小時免費方案。

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