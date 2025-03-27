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    星宇航空再推SNOOPY主題航班 5/28啟航「備品搶先看」

    星宇航空新一年的SNOOPY主題航班，機票、機上備品都換裝。（記者蔡昀容攝）

    星宇航空新一年的SNOOPY主題航班，機票、機上備品都換裝。（記者蔡昀容攝）

    2025/03/27 12:29

    〔記者蔡昀容／台北報導〕星宇航空再推SNOOPY主題航班！今年採「星際漫遊」主題，登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯及各項備品全部換裝，今天（27日）搶先亮相，主題航班預計5月28日起啟航，至12月31日止。

    1950年開始連載的漫畫《花生漫畫》，主角Snoopy受到大小朋友喜愛。星宇航空去年推出為期5個月的SNOOPY主題航班，詢問度高，今年再次合作並擴大主題航班航線，從全亞洲拓展至全球航線（除洛杉磯、安大略出發航班為道奇主題），時程也拉長至7個月，5月28日至12月31日服務旅客。

    今年SNOOPY航班主題是「星際之旅」，有別於去年的繽紛元素，這次以宇宙藍及星光金為主要色調，共10多項備品換新設計，可愛風格結合探險精神，登機證更有4個款式，自旅客報到起即踏入Snoopy世界。

    另外，星宇航空表示，9月起將推出孩童限定的Snoopy造型「收心包」，12歲以下兒童搭乘台灣出發航班即可獲得，限量3萬份，毛茸茸Snoopy角色造型包包，內含望遠鏡、毛巾及卡牌益智遊戲，讓孩子搭機不無聊，外袋還能做為日常小包，讓Snoopy相伴上學去。

    新款Snoopy機上主題備品即日起至5月11日，在中和環球購物中心Snoopy快閃店搶先展出。更多資訊請關注星宇航空官網及官方社群。

    星宇航空新一年的SNOOPY主題航班備品在中和環球購物中心Snoopy快閃店亮相。（記者蔡昀容攝）

    星宇航空新一年的SNOOPY主題航班備品在中和環球購物中心Snoopy快閃店亮相。（記者蔡昀容攝）

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