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    警察不限身高後 海巡人員考試今年開始刪除身高限制

    繼警察不限身高後，海巡人員考試也不再限制身高 。（資料照）

    繼警察不限身高後，海巡人員考試也不再限制身高 。（資料照）

    2025/03/27 12:25

    〔記者林曉雲／台北報導〕繼警察不限身高之後，海巡人員考試也不再限制身高。考試院說明，院會今（27日）通過「公務人員特種考試海岸巡防人員考試規則第7條、第11條」修正草案，刪除海巡人員考試身高限制，自今（114）年考試開始適用，預計於今年8月9日至11日舉行，請有志報考之民眾預為準備。

    考試院說明，海巡人員考試用人機關海洋委員會海巡署及所屬機關，均屬軍、警、文併用機關，其警職及文職人員主要透過警察人員考試及海巡人員考試進用，考試院先前已依用人機關建議，於今（114）年1月2日修正刪除警察人員相關考試規則之體格檢查身高規定，以符合憲法法庭113年憲判字第6號判決意旨，用人機關鑑於這2類人員的工作職能相近，亦一同檢視海巡人員考試有關身高限制的規定。

    考試院表示，用人機關審酌社會環境變遷、海巡人員勤務日益複雜多元，經通盤檢視工作所需職能，衡酌身高非執行勤務之關鍵因素，相關工作職能需求尚可透過其他方式強化補足或篩汰不適任人員，又為吸引更多優秀人才加入海巡工作行列，因此向考選部建議刪除海巡人員考試之身高限制。

    考試院說明，為順應時代變遷及工作型態改變，廣納人才投入海巡工作，並符合憲法保障人民應考試服公職權及平等權之意旨，考選部依用人機關意見，參照今年修正發布之警察人員相關考試規則有關體格檢查規定，配合刪除海巡人員考試的身高限制。

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