台北螢火蟲季來了 公園夜越美4/14現高峰

台北市螢火蟲季4月將登場，預計4月14日出現高峰，圖為榮星花園導覽。（圖由台北市公園處提供）

2025/03/27 12:29

〔記者何玉華／台北報導〕台北市螢火蟲季4月將登場，包括大安森林公園、榮星花園、南港茶葉製造示範場及環山步道周邊，都是賞螢的熱門景點，台北市公園路燈工程管理處表示，今年公園螢火蟲預計4月14日出現高峰，市府各局處於4月1日至5月4日期間，將陸續推出螢火蟲系列活動。

公園處表示，今年公園螢火蟲預計4月14日出現高峰，大安森林公園及榮星花園公園將延續推出備受好評的的賞螢導覽解說，介紹螢火蟲的小故事及賞螢注意事項；大安森林公園螢火蟲季自4月14日至5月4日，除了日間有生態導覽，晚上6時至8時有免費賞螢活動，無須事先報名，於6時至6時30分在大樹講堂現場報到。木柵公園雖然沒有解說，民眾可自行前往尋找點點星光。

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南港區的南港茶葉製造示範場及環山步道周邊自然環境良好，大地工程處及產業發展局與台北市大坑產業文化協會合作辦理賞螢活動；大地處表示，南港茶製廠附近群山環繞，有豐富的自然生態，環境穩定溪水清澈，是南港區賞螢的絕佳景點，預計在年4月19日（六）及5月3日（六）兩日的晚上6時30分至8時30分，舉行溪溝賞螢生態導覽。

台北市螢火蟲季4月將登場，預計4月14日出現高峰。（圖由台北市公園處提供）

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