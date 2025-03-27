網購12件捏捏樂玩具僅4件合格 這點恐危及兒童安全

新北市政府消費者保護官在網路平台檢測12件捏捏樂玩具，僅有4件完全合格。（記者陳奕劭攝）

2025/03/27 12:21

〔記者陳奕劭／新北報導〕市售捏捏樂玩具玩起來相當療癒，但兒童使用恐有風險，新北市政府消費者保護官鍾佳儒指出，檢測12件捏捏樂玩具，僅有蝦皮賣家「寶媽角落生活館」的「水豚捏捏樂」、「一發洋行」的「大包子紓壓捏捏樂發洩」，Momo賣家「科智整合」的「療癒捏捏樂」與「動物灣包捏捏樂」完全合格。

其中，蝦皮賣家「流行手帳文具最前線」的「巨無霸貓爪捏捏」，Momo賣家「八捌發」的「瞇眼摩埃捏捏樂」包裝袋薄膜厚度單點小於0.032mm，且平均厚度小於0.038mm，孩童誤吸恐有窒息風險。

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鍾佳儒說明，蝦皮賣家「創意網路行銷」的「爆眼捏捏樂」、「猴＆Joe潮流用品批發館」的「卡皮巴拉捏捏樂」、「鳳梨鴨捏捏樂」、「金富德科技」的「綠頭魚捏捏樂」，Momo賣家「八捌發」的「剝皮香蕉捏捏樂」、「倉鼠捏捏樂」、「瞇眼摩埃捏捏樂」等6件商品標示不符，全案移由經濟部標準檢驗局進行查處，不合格產品已先行下架。

他指出，蝦皮賣家「創意網路行銷」的「爆眼捏捏樂」有商品檢驗標識卻未完成報驗程序，可能業者使用一組號碼在網路平台，沒有真正去報驗，可能涉及刑法25條虛偽標示，嚴重影響兒童影響捏捏樂玩具的安全，會交由標準檢驗局釐清、地檢署查處。

經濟部標準檢驗局檢驗行政組科長張世弘說明，2件包裝袋不符的業者已依照商品檢驗法第63之1條要求廠商改正，其餘商品檢驗不符的業者正在查證中，若發現未完成檢驗程序，將依照商品檢驗法第60條第1項處20萬元以上200萬元以下罰鍰。玩具標示不合格的業者已請所在地縣市政府依商品標示法命業者限期改正，未改正者得處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並按次處罰。

新北市政府消費者保護官在網路平台檢測12件捏捏樂玩具，僅有4件完全合格，其餘8件不合格。（記者陳奕劭攝）

市售捏捏樂玩具標示不符，將移請業者所在地政府查處。（記者陳奕劭攝）

消保官鍾佳儒提醒，父母應選擇檢驗合格的捏捏樂玩具，千萬不能貪小便宜。（記者陳奕劭攝）

經濟部標準檢驗局檢驗行政組科長張世弘建議，父母應選擇標示正確的捏捏樂玩具。（記者陳奕劭攝）

新北市政府消費者保護官在網路平台檢測12件捏捏樂玩具，大都不符標準。（記者陳奕劭攝）

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