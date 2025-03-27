25位全球城市小姐將來訪 黄偉哲盼為台南觀光宣傳

台南市長黄偉哲希望城市小姐孫如妤（左）、李昱欣（右），多為台南觀光旅遊宣傳。（圖由南市府提供）

2025/03/27 12:09

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市去年歡慶「臺南400」，今年8月底，南市將迎來至少25位來自不同國家的全球城市小姐選美佳麗來到台南，屆時將為台南拍攝時下年輕人最風行的短影片，以數位影音行銷方式將台南的名勝古蹟介紹給全世界。台南市長黄偉哲希望這次來訪的城市小姐孫如妤、李昱欣，多為台南觀光旅遊宣傳。

南市府表示，全球城市小姐選拔活動創辦人張如君和活動賽事主席蕭美萍，26日帶領2位城市小姐李昱欣、孫如妤和工作人員到市政府拜會市長黄偉哲指今年選拔賽事滿20週年，8月底將在台灣擴大舉辦總決賽，總計將邀請至少25位具有世界小姐、環球小姐等國際選美組織曾經獲得獎項的各國佳麗來台比賽，同時為全國多個縣市進行國際城市行銷。

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市長黄偉哲表示，相當歡迎來自世界各國的佳麗齊聚台南，推廣台南的觀光旅遊。府城的名勝古蹟、自然景觀，數量不可勝數，希望城市小姐能在台南多待些日子，感受台南人的熱情。

張如君指出，城市行銷首發特別選中台南市，是因為台南去年正好滿400年，是台灣第一的「文化古都」，美食、美景及深厚文化底蘊都特別值得向國際推薦觀光。由於國際賽事活動緊湊，但是機會難得，主辦單位願意配合盡量為台南安排時間全力行銷。預計，全球城市小姐於8月底將為南市10多個知名景點拍攝短影片，同時也會邀請市長親自入鏡，向全世界介紹府城的人文及景觀之美。

蕭美萍（左4）、張如君（左6）率城市小姐選拔活動工作人員，拜會市長黄偉哲。（圖由南市府提供）

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