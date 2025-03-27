陽交醫和成大醫二階撞期 台大醫報名少95人

大學申請入學一階篩選今（27）日放榜，國立台灣大學今年申請入學篩選通過率（錄取率）39.8％。 （記者林曉雲攝）

2025/03/27 11:59

〔記者林曉雲／台北報導〕大學申請入學一階篩選今（27）日放榜，國立台灣大學今年申請入學招生1787個名額，比去年減少6個與AI相關名額，總報名14222人次，比去年少2150人次，通過5662人次，篩選通過率（錄取率）39.8％，則比去年35％增加。

台大醫學系雖一樣競爭激烈，但今年報名223人，比去年318人少了95人，研判是因台大、陽明交大及成大醫學系二階面試「衝堂撞期」，考生「更聰明」地評估最後錄取的可能性，150人通過篩選（超篩48人），其中62人是滿級分，最低過篩59級分。另，牙醫報名102人，招11個名額，超篩8人。

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台大註冊組主任李宏森受訪說明，工學院競爭也依舊相當激烈，今年一階報名人數最多的學系是化工系，646人搶63個名額，其中219人過篩，超篩30人；土木系有498人報名，招55個名額，超篩99個人；機械系483人報名，招82個，過篩292人。

此外，台大電資也還是搶頭破，電機系報名495人，招生92人，一階錄取238人，其中142人是滿級分（英文、數A及自然3科45級分），占60％，其他過篩考生也有44級分；資工系408人報名，招57個，過篩219人，超篩76人，其中110人是45滿級分、超過5成。′

李宏森表示，二階會考筆試和進行書面資料審查，學測成績是門檻，今年過篩門檻4科42級分、3科32級分，可能是因學測數學成績比較難一些，比起去年採計4科45級分、3科33級分略增。

李宏森提醒，通過一階篩選的考生要記得二階報名日期且繳交報名費用，上傳書審資料則依各校的規定上傳，台大二階報名是5月1日至5月5日，今年校內筆試則是5月17日及18日，4群共11個校系進行共同筆試，包括醫牙藥、工學院2群、電資共4群，台大可報名5個志願，考生須先填寫志願序，校內會進行預分發，依最高志願序正取錄取，考生要記得必須到甄選會做全國統一志願登記，甄選委員會將於6月12日正式放榜。

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