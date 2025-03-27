為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    陽交醫和成大醫二階撞期 台大醫報名少95人

    大學申請入學一階篩選今（27）日放榜，國立台灣大學今年申請入學篩選通過率（錄取率）39.8％。 （記者林曉雲攝）

    大學申請入學一階篩選今（27）日放榜，國立台灣大學今年申請入學篩選通過率（錄取率）39.8％。 （記者林曉雲攝）

    2025/03/27 11:59

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學申請入學一階篩選今（27）日放榜，國立台灣大學今年申請入學招生1787個名額，比去年減少6個與AI相關名額，總報名14222人次，比去年少2150人次，通過5662人次，篩選通過率（錄取率）39.8％，則比去年35％增加。

    台大醫學系雖一樣競爭激烈，但今年報名223人，比去年318人少了95人，研判是因台大、陽明交大及成大醫學系二階面試「衝堂撞期」，考生「更聰明」地評估最後錄取的可能性，150人通過篩選（超篩48人），其中62人是滿級分，最低過篩59級分。另，牙醫報名102人，招11個名額，超篩8人。

    台大註冊組主任李宏森受訪說明，工學院競爭也依舊相當激烈，今年一階報名人數最多的學系是化工系，646人搶63個名額，其中219人過篩，超篩30人；土木系有498人報名，招55個名額，超篩99個人；機械系483人報名，招82個，過篩292人。

    此外，台大電資也還是搶頭破，電機系報名495人，招生92人，一階錄取238人，其中142人是滿級分（英文、數A及自然3科45級分），占60％，其他過篩考生也有44級分；資工系408人報名，招57個，過篩219人，超篩76人，其中110人是45滿級分、超過5成。′

    李宏森表示，二階會考筆試和進行書面資料審查，學測成績是門檻，今年過篩門檻4科42級分、3科32級分，可能是因學測數學成績比較難一些，比起去年採計4科45級分、3科33級分略增。

    李宏森提醒，通過一階篩選的考生要記得二階報名日期且繳交報名費用，上傳書審資料則依各校的規定上傳，台大二階報名是5月1日至5月5日，今年校內筆試則是5月17日及18日，4群共11個校系進行共同筆試，包括醫牙藥、工學院2群、電資共4群，台大可報名5個志願，考生須先填寫志願序，校內會進行預分發，依最高志願序正取錄取，考生要記得必須到甄選會做全國統一志願登記，甄選委員會將於6月12日正式放榜。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播