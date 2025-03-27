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    清明連假防「蛇吻」！ 疾管署示警：每年都有近千人遭毒蛇咬傷

    疾病管制署提醒，春季氣候溫暖潮濕，正是蛇類活躍的高峰期，民眾從事野外活動時務必提高警覺。（資料照，台北市立動物園提供）

    疾病管制署提醒，春季氣候溫暖潮濕，正是蛇類活躍的高峰期，民眾從事野外活動時務必提高警覺。（資料照，台北市立動物園提供）

    2025/03/27 11:58

    〔記者邱芷柔／台北報導〕春季氣候溫暖潮濕，正是蛇類活躍的高峰期，清明連假將至，民眾掃墓、登山、踏青活動頻繁，疾病管制署今（27日）提醒，國內每年都有約1千人遭毒蛇咬傷，野外活動時務必提高警覺，穿著長袖衣物與長靴、進入草叢前先打草驚蛇，避免在蛇類活躍的時段（清晨、傍晚、雨後）久留，防範毒蛇攻擊。

    疾管署副署長曾淑慧指出，根據疾管署統計，國內每年都有約1千人遭毒蛇咬傷，高峰期落在4月至8月間。常見毒蛇依毒性類型分為三類六種，包括出血性毒蛇：龜殼花、赤尾鮐（俗稱赤尾青竹絲）、百步蛇；神經性毒蛇：飯匙倩（俗稱眼鏡蛇）、雨傘節；混合毒性蛇類：鎖鏈蛇兼具出血與神經毒性，危險程度更高。

    曾淑慧說，毒蛇咬傷主要治療方式為施打抗蛇毒血清，疾管署是目前全國唯一生產供應機構，目前已於全台190多家醫療院所設有儲備點，血清有半年的庫存量，目前均供應無虞。民眾如需查詢可透過「抗蛇毒血清儲備點查詢系統」查詢鄰近醫療院所備量，切勿自行購買來源不明藥物，以免延誤就醫。

    疾管署也提醒，遭蛇咬務必牢記「五要五不」原則，五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫﹔五不：不割開傷口，避免感染、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，耽誤治療時機。

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