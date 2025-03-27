秒殺搶光光！節慶限定「媽祖牌」化妝結緣品 一上網預約就賣完了

鹿港天后宮供奉「花粉桌」拜媽祖，經媽祖加持過的化妝結緣品，一開放預購就秒殺。（鹿港天后宮提供）

2025/03/27 10:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港天后宮「媽祖牌」化妝結緣品，今天上網接受預約，馬上就有虔誠信眾出手搶購，一下子就賣光，許多人都問何時再有。鹿港天后宮表示，「媽祖牌」化妝結緣品一年只有2檔，「媽祖生」與「媽祖得道昇天日」，錯過這一次，今年只能等到農曆9月9日前才會再推出。

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，因為媽祖是女性，廟方在每年「媽祖生」與「媽祖得道昇天日」都會準備36組美妝品放在「花粉桌」，讓媽祖可以打扮一下，而近年來的化妝結緣品，則是由主委張偉東自己花錢跟機場專櫃購買，會先在網路事先公告，今天則正式上網開放民眾認購。

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劉家汶說，因為「媽祖牌」化妝品已推出幾年，也累積固定客戶群，有信眾認為買了媽祖加持的化妝品，既可以變美，還多了媽祖的保佑，讓身心靈都美了起來，實在太划算了。有民眾年年都會上網搶購，因為覺得用「媽祖牌」化妝品，美妝功效特別好。

有民眾搶不到心儀美妝品大為扼腕，敲碗能夠加碼推出。劉家汶說，「媽祖牌」化妝結緣品每年只有2次，一次是農曆3月23日「媽祖生」，一次是農曆9月9日的「媽祖得道昇天日」，上網預購之前會先在網路預告，一開放就會秒殺。不過，因為是預購，必須拆除包裝上「花粉桌」，由媽祖加持後才能取回。

鹿港天后宮供奉「花粉桌」拜媽祖，經媽祖加持過的化妝結緣品，一開放預購就秒殺。（鹿港天后宮提供）

鹿港天后宮「媽祖牌」化妝結緣品是節慶限定，每年只有兩檔。（鹿港天后宮提供）

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