彰化95萬用電戶注意了！開冷氣設數字密碼 登錄節電賺獎金

天氣變熱了，白天太陽高高掛，氣溫飆破30度，不少民眾換短袖、涼感衣服，減少悶熱不適。（記者張聰秋攝）

2025/03/27 10:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕最近幾天，氣溫升高，白天動輒飆破30度，不少民眾開始換上短袖、涼感衣，一進家門也立刻開冷氣，以免被熱得頭昏腦脹。不過，隨著夏季用電高峰將至，電價又傳可能調漲，讓許多家庭開始盤算怎麼省電不傷荷包，台電公司也趁勢推動節電獎勵活動，鼓勵民眾調整用電習慣，省電還有機會拿獎勵金！

台電彰化區營業處指出，彰化縣用電戶高達約95萬戶，其中表燈用戶逾91萬戶，低壓、高壓用戶也分別有4萬多及1800多戶，整體用電行為對區域電力調度影響極大。為協助平衡夏季用電尖峰，即日起至今年12月17日前，只要上網登錄「節電獎勵活動」，就有機會獲得獎勵金。之前已完成登錄節電獎勵者，原則上仍保有登錄資格，不必再次登錄。

請繼續往下閱讀...

此次活動適用對象為住宅用戶（含社區公共設施）及國中小學、立案幼兒園等，但若學校選用「校園空調自動需量反應」方案的月份，則不適用。民眾可親自至台電服務中心、各地服務所辦理，或撥打1911客服專線登記，也可直接上網輸入電號或地址完成報名。

彰化區營業處也提醒，節電獎勵並非登記就有錢拿，須在當期電費中達到節電標準且符合資格，若用電戶曾停電或解約後又復電，也須重新登錄，才可享有獎勵金。

面對即將到來的炎夏，台電祭出一系列節電小撇步，提醒民眾省電有道。例如，冷氣建議設定在26-28度就是省電的好選擇，因為冷氣每調高1度，就可以省電6%，搭配定時功能避免整晚運轉；挑選節能標章家電、定期清洗冷氣濾網，能大幅減少電力浪費；若能再加裝窗簾、遮陽板或隔熱膜，室內涼爽度大增，冷氣也更省電。

更多相關資訊可上「節電 從我改變」網站查詢（https://www.savepower.com.tw），讓小小改變也能替荷包減壓、替地球降溫。

彰化縣台電用戶高達95萬戶，其中91萬戶是表燈用戶。（記者張聰秋攝）

民眾吹冷氣時，最好設定在26-28度就是省電的好選擇，因為冷氣每調高1度，就可以省電6%，搭配定時功能避免整晚運轉。（記者張聰秋攝）

夏天吹冷氣時，室內再加裝窗簾、遮陽板或隔熱膜，室內涼爽度大增，冷氣也更省電。 （記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法