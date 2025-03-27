嘉市輔導青年移居創意行動 「嘉義二地居」計畫每案最高補助20萬

嘉義市政府社會處推動第二屆「嘉義二地居」計畫，提供經費補助、輔導團隊協助青年短期居住嘉市、創意行動。（嘉義市政府提供）

2025/03/27 10:26

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府推動「嘉義二地居—游牧者（Nomads）」計畫，號召青年針對嘉義市特色議題，提案執行「二地工作」、「二地生活」創意行動，藉此吸引優秀青年移居嘉義市，提供總獎金200萬元，至少徵選10組名額，每案最高補助20萬元，4月7日截止申請。

市府社會處3月初舉辦說明會，去年獲補助的團隊「移居生活資材室」代表賴映如分享，自花東到嘉義二地居，與林聰明砂鍋魚頭合作，開設為期1個月「花東聰明快閃店」，推出限定食物及調酒，營收超過10萬元，且認識許多朋友，過程充滿驚喜。

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市府社會處長李思賢說，為呼應十大旗艦計畫「青世代磁吸」願景，去年啟動「嘉義二地居—游牧者（Nomads）」計畫，輔導共5組青年行動，呈現包含實體開店、寵物旅行、家將文化、童年回憶、磨石子工藝等成果，今年計畫邁入第二屆，已有150人報名。

李思賢說，為讓嘉義市成為青年可生存實踐的移居城市首選，全國18歲以上至45歲以下青年，在嘉義市進行創意行動與短期居住，每案補助最高20萬元，且為協助獲錄取的青年團隊落實提案計畫，全程由執行策畫團隊「嘉義異鄉人」輔導陪伴，依照提案類型安排如林聰明砂鍋魚頭、阮劇團、穀谷等品牌業界顧問，媒合旅宿與在地資源，將創意轉化為可參與體驗的行動。

嘉義市號召青年提案，針對嘉義市特色創意行動，提供最高20萬元補助。（嘉義市政府提供）

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