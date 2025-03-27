為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉市輔導青年移居創意行動 「嘉義二地居」計畫每案最高補助20萬

    嘉義市政府社會處推動第二屆「嘉義二地居」計畫，提供經費補助、輔導團隊協助青年短期居住嘉市、創意行動。（嘉義市政府提供）

    嘉義市政府社會處推動第二屆「嘉義二地居」計畫，提供經費補助、輔導團隊協助青年短期居住嘉市、創意行動。（嘉義市政府提供）

    2025/03/27 10:26

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府推動「嘉義二地居—游牧者（Nomads）」計畫，號召青年針對嘉義市特色議題，提案執行「二地工作」、「二地生活」創意行動，藉此吸引優秀青年移居嘉義市，提供總獎金200萬元，至少徵選10組名額，每案最高補助20萬元，4月7日截止申請。

    市府社會處3月初舉辦說明會，去年獲補助的團隊「移居生活資材室」代表賴映如分享，自花東到嘉義二地居，與林聰明砂鍋魚頭合作，開設為期1個月「花東聰明快閃店」，推出限定食物及調酒，營收超過10萬元，且認識許多朋友，過程充滿驚喜。

    市府社會處長李思賢說，為呼應十大旗艦計畫「青世代磁吸」願景，去年啟動「嘉義二地居—游牧者（Nomads）」計畫，輔導共5組青年行動，呈現包含實體開店、寵物旅行、家將文化、童年回憶、磨石子工藝等成果，今年計畫邁入第二屆，已有150人報名。

    李思賢說，為讓嘉義市成為青年可生存實踐的移居城市首選，全國18歲以上至45歲以下青年，在嘉義市進行創意行動與短期居住，每案補助最高20萬元，且為協助獲錄取的青年團隊落實提案計畫，全程由執行策畫團隊「嘉義異鄉人」輔導陪伴，依照提案類型安排如林聰明砂鍋魚頭、阮劇團、穀谷等品牌業界顧問，媒合旅宿與在地資源，將創意轉化為可參與體驗的行動。

    嘉義市號召青年提案，針對嘉義市特色創意行動，提供最高20萬元補助。（嘉義市政府提供）

    嘉義市號召青年提案，針對嘉義市特色創意行動，提供最高20萬元補助。（嘉義市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播