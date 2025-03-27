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    不想清明連假掃墓陷車潮 金山警這4天實施交管

    因應清明連假，新北市金山警分局公布將於3月29日起實施交通管制，呼籲民眾掌握管制路段與時段，以免塞車。 （記者林嘉東翻攝）

    因應清明連假，新北市金山警分局公布將於3月29日起實施交通管制，呼籲民眾掌握管制路段與時段，以免塞車。 （記者林嘉東翻攝）

    2025/03/27 10:01

    〔記者林嘉東／新北報導〕清明節連續假日將至，新北市金山、萬里、石門區有許多公墓、大型納骨塔堂，將迎來掃墓、祭祖的市民。新北市金山警分局為疏導掃墓車流，今天（27日）公布將於3月29日起針對易塞車路段實施4 天交通管制，呼籲民眾掌握管制路段與時段，以免塞車。

    金山警分局與金山區公所共同規劃以下管制措施，以維持道路交通順暢：

    一、金山區福緣堂公墓區，於3月29、30日及4月3日早上7至12時，及4月4日6至12時，於中正路、社寮、磺港金青路口等進行管制，禁止汽車進入。

    二、3月29、30日及4月3日早上7至12時，及4月4日6至12時，磺港路及磺清路周邊紅黃線開放停車，另外民眾也可將車輛停放至金山青年活動中心內，再步行進入墓園。

    三、石門區3月29日、4月4日 7至14時，第三公墓入口處及尖鹿里15鄰尖子鹿路口單向通行。

    金山警分局表示，預估3月29日、30日及4月3、4日將迎來掃墓車潮，民眾規劃行程時可避開掃墓尖峰時段，避免回堵於車陣中，節省通車時間，並時時收聽警察廣播電台，掌握最新路況。

    此外，連假期間萬里區野柳風景區、龜吼漁港、金山老街、白沙灣及石門地區肉粽名店預期將吸引大批遊客；用路人行經壅塞路段時，務必遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，勿於道路紅線違規停車及併排停車，以免受罰。

    因應清明連假，新北市金山警分局公布將於3月29日起實施交通管制，呼籲民眾掌握管制路段與時段，以免塞車。 （記者林嘉東翻攝）

    因應清明連假，新北市金山警分局公布將於3月29日起實施交通管制，呼籲民眾掌握管制路段與時段，以免塞車。 （記者林嘉東翻攝）

    因應清明連假，新北市金山警分局公布將於3月29日起實施交通管制，呼籲民眾掌握管制路段與時段，以免塞車。 （記者林嘉東翻攝）

    因應清明連假，新北市金山警分局公布將於3月29日起實施交通管制，呼籲民眾掌握管制路段與時段，以免塞車。 （記者林嘉東翻攝）

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