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    澎湖官民齊心「化廢為寶」 蚵殼變夜燈

    透過官民合作，大家一齊解決澎湖三害問題。（記者劉禹慶攝）

    透過官民合作，大家一齊解決澎湖三害問題。（記者劉禹慶攝）

    2025/03/27 09:56

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣擁有豐富的海洋資源，其中蚵殼雖是養殖產業的副產品，卻往往被視為廢棄物處理，對環境造成負擔，與海廢、砂砱並稱為澎湖「三害」。柏德文創科技工作室攜手在地商圈與創意業者，透過「113年度澎湖縣地方型SBIR計畫-永續蚵綠亮-蚵夜燈開發推廣計畫」，將廢棄蚵殼轉化為兼具實用性與美感的蚵夜燈，並舉辦成果發表會。

    成果發表會邀請澎湖藝術聯盟理事長鄭美珠、澎湖縣澎南商圈發展協會總幹事劉信志、澎湖縣馬公市山水社區發展協會，以及蒔憶創意設計工坊、海賊文化城、海貝創意工作室、海的故鄉原創工作室等業者，透過多元視角，分享蚵文創夜燈的未來計畫與發展，並結成環保公益聯盟，共同推廣綠公益。

    此次計畫聚焦廢棄蚵殼再利用、循環經濟實踐、文創科技與在地文化結合3大核心目標。蚵殼夜燈不僅體現環保理念，更特別融入防滑設計，適合銀髮族使用，提供夜間照明的安全性，同時減少能源消耗與家庭電費支出。同時柏德文創X海貝原創與澎南商圈，除了在四眼井8號店推出親子蚵手作體驗活動，更進駐澎南商圈星光市集，推廣蚵永續教育。透過產品展示與現場手作體驗，讓民眾親身參與，感受綠色創意的無限可能。

    透過民眾親手體驗蚵文創製作的樂趣，從敲牡蠣殼、過篩、調色、灌模、拆模、裝飾、拼黏等工序，共同完成一個獨一無二的蚵圓盤名片座，透過實作學習，讓環保理念更貼近生活。

    柏德文創科技工作室透過地方型SBIR計畫，推出環保蚵夜燈。（記者劉禹慶攝）

    柏德文創科技工作室透過地方型SBIR計畫，推出環保蚵夜燈。（記者劉禹慶攝）

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