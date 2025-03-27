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    首頁　>　生活

    賞櫻不用到山區 楠梓富士櫻花樹盛開成網路爆紅景點

    位在高雄楠梓的土庫二路與創新路旁的 7-11，人行道上的兩棵富士櫻花樹近期盛開，粉紅櫻花挺立枝頭隨風搖曳，迎接春天的到來。（記者李惠洲攝）

    位在高雄楠梓的土庫二路與創新路旁的 7-11，人行道上的兩棵富士櫻花樹近期盛開，粉紅櫻花挺立枝頭隨風搖曳，迎接春天的到來。（記者李惠洲攝）

    2025/03/27 09:51

    〔記者李惠洲／高雄報導〕春暖花開的季節，許多民眾想賞櫻花第一直覺就是要前往山區跑，但現在高雄平地也出現了盛開的櫻花樹，位在高雄楠梓區的土庫二路與創新路旁的7-11，一旁人行道上的兩棵富士櫻花樹近期盛開，富士櫻花花色為淺粉紅色，花瓣由正五瓣組成，當花苞都聚集在一起看起就像是一球一球的，相當可愛非常吸引人，目前花況已達到9成盛開，不只當地民眾驚艷，這兩棵富士櫻花樹也吸引了許多大批民眾、攝影師前來拍照、打卡，一睹櫻花盛開美景。

    位在高雄楠梓的土庫二路與創新路旁的 7-11，人行道上的兩棵富士櫻花樹近期盛開，粉紅櫻花挺立枝頭隨風搖曳，迎接春天的到來。（記者李惠洲攝）

    位在高雄楠梓的土庫二路與創新路旁的 7-11，人行道上的兩棵富士櫻花樹近期盛開，粉紅櫻花挺立枝頭隨風搖曳，迎接春天的到來。（記者李惠洲攝）

    位在高雄楠梓的土庫二路與創新路旁的 7-11，人行道上的兩棵富士櫻花樹近期盛開，粉紅櫻花挺立枝頭隨風搖曳，迎接春天的到來。（記者李惠洲攝）

    位在高雄楠梓的土庫二路與創新路旁的 7-11，人行道上的兩棵富士櫻花樹近期盛開，粉紅櫻花挺立枝頭隨風搖曳，迎接春天的到來。（記者李惠洲攝）

    富士櫻花為淺粉紅色，花瓣由正五瓣組成。（記者李惠洲攝）

    富士櫻花為淺粉紅色，花瓣由正五瓣組成。（記者李惠洲攝）

    楠梓富士櫻花樹盛開也吸引了許多民眾特地前來拍攝。（記者李惠洲攝）

    楠梓富士櫻花樹盛開也吸引了許多民眾特地前來拍攝。（記者李惠洲攝）

    楠梓富士櫻花樹盛開也吸引了許多民眾特地前來拍攝。（記者李惠洲攝）

    楠梓富士櫻花樹盛開也吸引了許多民眾特地前來拍攝。（記者李惠洲攝）

    楠梓富士櫻花樹盛開也吸引了許多民眾特地前來拍攝。（記者李惠洲攝）

    楠梓富士櫻花樹盛開也吸引了許多民眾特地前來拍攝。（記者李惠洲攝）

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