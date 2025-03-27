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    高雄大港開唱音樂祭週末登場 鹽埕區多處管制

    高雄大港開唱音樂祭重磅登場，鹽埕區交通恐亂，東至公園二路、西至大勇路、堀江街；南至必信街、北至五福四路將交通管制。（圖由警方提供）

    高雄大港開唱音樂祭重磅登場，鹽埕區交通恐亂，東至公園二路、西至大勇路、堀江街；南至必信街、北至五福四路將交通管制。（圖由警方提供）

    2025/03/27 08:55

    〔記者黃良傑／高雄報導〕2025大港開唱音樂祭將於3月29日至30日，在鹽埕區駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、蓬萊商港區碼頭登場，活動除台灣各式風格的樂團及歌手外，世界各地音樂人也前來共襄盛舉，高市警方今（27）日宣布東至公園二路、西至大勇路、堀江街；南至必信街、北至五福四路，將行交通管制。

    高市交通大隊指出雖有交通管制，但規劃有免費接駁車，民眾可於鹽埕區公園二路62號上車，可到鼓山區蓬萊路3號下車，欲前往參加活動民眾可多加利用。

    另因應大港橋橋面往返人流眾多，於南霸天舞台演出後10分鐘，駁二側至蓬萊港區進行單向管制，蓬萊港區人潮先行通過後再放行，警方將落實執行相關交通疏導及管制措施，維護活動周邊道路交通秩序及安全。

    警方表示，大港開唱活動地點因鄰近捷運站與輕軌站，請前往參加盛會的歌迷、市民朋友們，多加利用大眾運輸前往，回程若輕軌站人潮眾多，建議可改至捷運O1西子灣站或O2鹽埕埔站搭乘捷運離場，務必配合警察、義交交通指揮及相關交管措施。

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