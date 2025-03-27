清明祭祖紙錢集中燒 台東300株羅漢松限量兌換

台東環保局鼓勵清明祭祖紙錢集中燒。（記者黃明堂攝）

2025/03/27 08:51

〔記者黃明堂／台東報導〕為減少清明祭祖焚燒紙錢對空氣品質的影響，台東縣環境保護局推動紙錢集中燒及以功代金活動，其中紙錢集中燒將有12場次服務，鼓勵追思祭祖民眾可將欲自行火化紙錢帶至「紙錢集中處」進行收集，載運至焚化廠專用爐煉化，其中，3月29、30日兩天在台東市的集中燒活動，加碼可兌換羅漢松1株，限額300株。

台東縣環保局說明，今年清明節「紙錢集中服務」收運時間及地點為3月29、30日上午9點至下午3點在台東市生命紀念園區懷親堂及懷恩生命紀念館旁、4月3日上午9點至下午4點在台東市生命紀念園區懷親堂、4月3、4日上午8點至下午4點在卑南鄉朝安堂、4月3日至6日上午8點至下午4點30分在太麻里三和殯葬園區、4月4日上午8點至下午4點在東河鄉都蘭納骨堂、4月5日上午8點至下午4點東河鄉興昌納骨堂及關山鎮懷恩園區，民眾可依所在地就近將紙錢交由工作人員。

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其中3月29日及30日兩天在台東市集中燒活動，邀請農業部林業及自然保育署台東分署共同響應，提供300株羅漢松樹苗，鼓勵民眾可將火化紙錢轉交紙錢集中處並填寫問卷，即可兌換羅漢松1株。羅漢松四季常青，綠油油的葉子密集力挺向上，有旺宅益主及平安吉祥之意，鼓勵民眾能採取更環保的祭祖方式，減燒紙錢及以虔誠的心取代焚燒，讓祭祖文化與環境保護並行。

環保局進一步指出，111年首次推動紙錢集中燒，歷經3年宣導推廣，民眾配合意願逐年增加，經統計113年紙錢集中收運量更達20.291公噸，較112年收運量12.274公噸，成長了61%，顯見每年實行成效有顯著增加，大部分民眾已能接受及配合紙錢集中燒政策。

除了響應紙錢集中燒，民眾亦可選擇「以功代金」方式，代替購買紙錢，只要透過四大超商（7-11、OK、全家、萊爾富）電子事務機平台，選擇「以功代金」後，點選「台東市」，將原本購買紙錢的費用拿來幫助社福團體，實踐化小愛為大愛的理念，同時將功德迴向先人，一舉兩得。

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