高雄推6項碳權主軸計畫 每年可取得碳權2萬噸市值7千萬

農業局將推動造林碳匯，栽植1800株相思樹。（記者陳文嬋攝）

2025/03/27 08:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市因應全球減碳趨勢，推動6項「碳權主軸計畫」，環保局已完成電動公車取得碳權，公私協力570槍充電樁提送申請碳權，農業局也將推動造林碳匯等，總計每年可取得碳權2萬噸，以目前每噸3500元，換算市值可達7千萬元。

高雄碳排放量占全國5分之1，市府積極推動減碳工作，市長陳其邁帶領局處長上課考取證照外，更要求各局處執行「碳權主軸計畫」，多個局處提出6項碳權主軸計畫，其中3項冰水主機汰換，還有充電樁、造林，以及污水廠發展光電申請碳中和等。

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環保局輔導漢程客運電動公車，完成取得1367噸碳權，以目前每噸碳3500元，換算市值達478萬4500元，是全國首例電動公車取得減量額度；更與民間業者合作，公私協力570槍充電樁，提送申請國際碳權。

再生能源部分，農業局推動造林碳匯，將於大寮區農牧用地，種植1800株相思樹，30年可取得600多噸；水利局於旗美污水處理廠設置光電系統，有別於以往躉售台電，選擇自發自用，將成為全國首座碳中和示範污水廠，也將開發小水力發電。

經發局結合ESCO計畫，攜手運發局、行國處，針對鳳山行政中心與國家體育場汰換冰水主機，預估年減碳量110噸，提升能源效率將申請碳權；環保局也將輔導醫院申請冰水主機、燈具減量額度，年減碳量241噸。

財政局則提出綠色債券計畫，去年發行20億元、今年1月再完成25億元，透過永續投資，節省捷運利息支出，提供各局處推動淨零政策財政基礎參考。

環保局長張瑞琿表示，為了協助各局處推動碳權計畫，環保局特別與清華大學教授范建得合作，提供專業指導與建議，目前市府推動碳權計畫共6案，年減碳效益達2萬噸以上，後續也將持續評估農業畜牧糞尿、醫療業器具汰換、都市植林等申請案，除了環境部減量額度外，也嘗試申請國際機構碳權，未來將與民間企業探討，由企業提出碳權申請案，不僅提升國際競爭力，更達成高雄減碳效益，邁向永續城市目標。

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