萌娃變主播！苗栗大南國小偏鄉學童 體驗大學攝影棚

大南國小學童學習使用攝影機。（靜宜大學大傳系提供）

2025/03/27 07:32

〔記者張軒哲／台中報導〕苗栗縣大南國小暨附設幼兒園師生日前參訪靜宜大學大眾傳播系，體驗攝影棚，同時拍攝許多畢業沙龍照。學童除了化身主播播報新聞，擺出各種可愛姿勢拍照賣萌「喀嚓！喀嚓！」留下美好的記憶，場面歡樂。

大南國小地處草莓的故鄉苗栗縣大湖鄉，是一所僅20多名學生偏鄉小學。學生有閩南、客家與泰雅等族群。重視孩子的多元智能，多給孩子舞台，利用到台中戶外教學參訪的機會，參觀靜宜大學圖書館與大傳系。大傳系歷年參訪的外校學子以高中生居多，大傳系教授李明穎是教育部國教署媒體素養基地學校的輔導諮詢老師，大南國小為苗栗縣媒體素養基地學校，李明穎去年到大南國小參訪，因而牽線，促成戶外參訪的機緣。李明穎今日表示，大南國小學童也是大傳系創系以來，最年輕可愛的來賓，將持續推廣校際合作，讓媒體素養向下扎根。

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大南國小學童進入靜宜大學就驚呼連連，許多學童是首度踏進大學校園，學童錄製了國語、客家話、英文、泰雅族語各種語言的主播稿，大傳系學生也指導學童體驗攝影機跟單眼相機。尤其，幼兒園學童一字排開，擺出逗趣可愛的姿勢拍攝畢業沙龍照，讓大傳系學生直呼好可愛。

大南國小校長謝孫良表示，媒體素養是現代教育中不可或缺的一環，尤其在數位時代，學生更需具備辨識與運用媒體資訊的能力。此次參訪不僅讓學生親身體驗主播播報的實況，還透過專業老師的指導，學習人像攝影的技巧，進一步培養學生對媒體的興趣與理解。不僅讓學生對媒體產業有了初步認識，更啟發了他們對未來職業發展的思考。

大南國小學童學習播報新聞。（靜宜大學大傳系提供）

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